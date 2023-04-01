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Страсти в Лавре: у наместника святыни Павла проводят обыски, СБУ вручила подозрение

Сотрудники СБУ наведались к Павлу сегодня утром

сегодня, 09:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски и вручила подозрение. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из видеообращения Лебедя, которое тут же подхватили прокремлевские СМИ, среди которых главное пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Страсти в Лавре: у наместника святыни Павла проводят обыски, СБУ вручила подозрение

Митрополит Павел. Фото: из открытых источников

По информации Лебедя, ему в субботу в 7:30 вручили подозрение. Он добавил, что в его доме проводят обыски. 


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"Дорогие братья и сестры! Сегодня в 7:30 мне вручили подозрение… Не дали возможности помолиться, но Бог им в помощь. Сейчас в моем доме будут обыски. Прошу ваших молитв... (Во время вручения) подозрения мне сказали, что я сотрудничаю с Россией и еще там одно религиозное разжигание... Говорят, что я проклинал президента. Никогда такого в жизни не было и не будет...", – заявил митрополит Павел.

Позже ряд телеграмм-каналов опубликовал информацию о том, что Лебедю вручено подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" - священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать из страны: подробности от СБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало — Папа Римский отреагировал на "выселение" УПЦ МП из Лавры.




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