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Папа Римский отреагировал на "выселение" УПЦ МП из Лавры

Понтифик похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от конфессии"

сегодня, 17:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Папа Римский Франциск призвал к "уважению" религиозных объектов в Украине. Свою позицию он озвучил после того, как украинские власти назвали УПЦ МП крайний срок для освобождения Киево-Печерской лавры. В своем еженедельном обращении с площади Святого Петра понтифик призвал "воюющие стороны уважать религиозные объекты" и призвал людей больше посвящать времени на молитву, "независимо от конфессии", пишет "Sky News".

Папа Римский отреагировал на "выселение" УПЦ МП из Лавры

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что ранее в международные организации, а также к Папе Римскому обратился глава РПЦ Кирилл. Он решил пожаловался на украинскую власть в разные институции в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП. Глава РПЦ попросил Папу Римского Франциска отреагировать и осудить действия Киева.


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Стоит отметить, что Папа Римский неоднократно делал довольно резонансные заявления и призывал Украины и Россию к мирным переговорам. Но за больше, чем год полномасштабной войны понтифик так и не назвал Россию. Виновной за войну против Украины и убийства тысяч украинцев.

Отметим, с 29 марта священники УПЦ МП должны освободить помещения Киево-Печерской лавры из-за разрыва контракта об аренде на фоне нарушения его условий.

В свою очередь представители УПЦ МП отказались покидать здания, потому  что не видит "юридических оснований" для этого.

В тот же время в Министерстве культуры Украины заверили, что покинуть территорию Лавры придется всем, кто попал под санкции СНБО, в том числе, митрополиту Павлу.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-air-raid-warnings-sound-across-country-uk-and-france-to-develop-precision-strike-weapons-12541713?postid=5625394#liveblog-body
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