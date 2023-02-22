"Победа на руинах не будет настоящей": Папа Римский призвал к мирным переговорам

Во время сегодняшней встречи с паломниками Папа Римский Франциск сделал несколько заявлений относительно Украины — глава Римо-католической церкви призвал все стороны конфликта к переговорам. При этом понтифик уверен, что "на руинах победа не будет настоящей". Об этом передают Vatican news, сообщают "Комментарии".

Папа Римський закликав до переговорів

"Дорогие братья и сестры, послезавтра, 24 февраля, исполнится год от вторжения в Украину, год от начала этой абсурдной и жестокой войны, грустная годовщина", — обратился к верующим Папа Франциск. — "Количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных, разрушений, размер экономического и социального ущерба говорит сам за себя. Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он – Бог мира. Остаемся с мученическим украинским народом, страдания которого продолжаются, и спрашиваем: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну?".

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Вслед за этим понтифик обратился к "тем, кто имеет власть над странами" с призывом "достичь прекращения огня и начать мирные переговоры".



- Построенная на руинах победа никогда не будет настоящей, — уверен душепастырь католиков мира.



Ожидается, что на днях свой мирный план урегулирования конфликта в Украине представит Китай. В тоже время Литва усиливает изоляцию России. А Буданов заинтриговал заявлением о скором завершении войны в Украине.

На этом фоне в России возобновлена вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер", а в Украине формируют "Гвардию наступления". В тоже время Пригожин признал огромные потери своей ЧВК, опубликовав шокирующее фото, а Владимир Зеленский наградил защитников Украины, большинство — посмертно.





