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Все-таки не один народ: Кирилл внезапно сделал заявление об украинцах и россиянах

Из-за Лавры Кирилл написал жалобы Папе и другим христианам

сегодня, 17:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава РПЦ Кирилл решил пожаловался на украинскую власть в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП и попросил священников и монахов покинуть территорию лавры до 29 марта 2023 года. В своем обращении Кирилл признал не только законность и правомочность украинской власти, но и особенность украинского народа, который отличается от русского народа. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Новая газета", со ссылкой на цитаты из обращений Гундяева, обнародованные на официальных сайтах РПЦ.

Все-таки не один народ: Кирилл внезапно сделал заявление об украинцах и россиянах

Глава РПЦ Кирилл. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Кирилл разослал свои послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. В частности, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека и даже директор демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ).


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По данным издания, Гундяев, который с момента полномасштабного российского вторжения в Украину твердил о "братьях" и "едином народе", вдруг назвал украинцев отдельным от русского народом.

Кирилл также признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".

Гундяев уверяет, что в требовании к УПЦ МП покинуть лавру нет "достаточных юридических обоснований". 

Стоит отметить, заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.                                                                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы.

Также издание "Комментарии" сообщало — вопрос по пребыванию в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП.




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Источник: https://novayagazeta-ru.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2023/03/14/patriarkh-kirill-vystupil-v-zashchitu-prav-cheloveka?fbclid=IwAR275AIyPT6_A0JsmM_kQFbp8DY7xpY2T6pIwoomC3Wvh0XfnRNAv-O2GDo
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