Все-таки не один народ: Кирилл внезапно сделал заявление об украинцах и россиянах

Глава РПЦ Кирилл решил пожаловался на украинскую власть в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП и попросил священников и монахов покинуть территорию лавры до 29 марта 2023 года. В своем обращении Кирилл признал не только законность и правомочность украинской власти, но и особенность украинского народа, который отличается от русского народа. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Новая газета", со ссылкой на цитаты из обращений Гундяева, обнародованные на официальных сайтах РПЦ.

Глава РПЦ Кирилл. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Кирилл разослал свои послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. В частности, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека и даже директор демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ).

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По данным издания, Гундяев, который с момента полномасштабного российского вторжения в Украину твердил о "братьях" и "едином народе", вдруг назвал украинцев отдельным от русского народом.

Кирилл также признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".

Гундяев уверяет, что в требовании к УПЦ МП покинуть лавру нет "достаточных юридических обоснований".

Стоит отметить, заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.



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Также издание "Комментарии" сообщало — вопрос по пребыванию в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП.



