Вопрос по пребыванию в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП

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Кравцев Сергей
Судя по заявлению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в вопросе дальнейшего пребывания священнослужителей УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры действительно поставлена точка. Монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения лавры. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении Ткаченко.
Киево-Печерская Лавра. Фото: из открытых источников
Александр Ткаченко отметил, что договор безвозмездного пользования УПЦ Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, которые арендует УПЦ в Лавре.
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Он также сообщил, что с 11 марта будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений. Это определено правовым полем процедуры, уточнил министр.
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