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Вопрос по пребыванию в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что УПЦ МП должна покинуть все помещения Киево-Печерской лавры

сегодня, 09:10 comments1911
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Автор:

Кравцев Сергей

Судя по заявлению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в вопросе дальнейшего пребывания священнослужителей УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры действительно поставлена точка. Монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения лавры. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении Ткаченко.

Вопрос по пребыванию в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП

Киево-Печерская Лавра. Фото: из открытых источников

Александр Ткаченко отметил, что договор безвозмездного пользования УПЦ Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, которые арендует УПЦ в Лавре.


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"10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. Такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение Монастырем условий Договора по использованию государственного имущества. Основание – зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом. МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом", — написал Ткаченко.

Он также сообщил, что с 11 марта будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений. Это определено правовым полем процедуры, уточнил министр.

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Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/3182
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