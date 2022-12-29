logo

BTC/USD

16603.18

ETH/USD

1199.21

LTC/USD

66.78

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы

По данным опроса КМИС, полный запрет УПЦ Московского патриархата поддерживают большинство украинцев

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В декабре 2022 года 78% украинцев придерживаются мнения, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% высказались за то, чтобы эта церковь была полностью запрещена в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты соцопроса КМИС.

Полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы

УПЦ МП. Фото: Getty Images

По информации социологов, еще 24% респондентов выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Лишь 12% соотечественников полагают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.                                                                          

Отметим, социологи провели опрос украинцев с 4 по 27 декабря 2022. Всего опрошено 1010 граждан Украины. Мнением украинцев не удалось поинтересоваться на территории аннексированного Россией Крыма и Донбасса.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов призвал представителей УПЦ МП перестать обманывать украинцев, в первую очередь, своих прихожан и публично заявить о своей принадлежности к Москве или же публично откреститься от этого. Об этом Алексей Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона.

Также издание "Комментарии" сообщало – решение Конституционного суда – не указ. Украинская православная церковь Московского патриархата ответила отказом на то, чтобы убрать в своем названии принадлежность к стране-агрессору. Юрист УПЦ МП рассказал о нюансах.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1165&page=1
Теги:
comments

Обсуждения

Іван Сірко

сегодня, 12:56

Не може існувати церква, "українська", самопроголошеного московського патріархату! Прозрійте нарешті ! Бо це не українська церква !!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!