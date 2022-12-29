Полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы

В декабре 2022 года 78% украинцев придерживаются мнения, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% высказались за то, чтобы эта церковь была полностью запрещена в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты соцопроса КМИС.

УПЦ МП. Фото: Getty Images

По информации социологов, еще 24% респондентов выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Лишь 12% соотечественников полагают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

Отметим, социологи провели опрос украинцев с 4 по 27 декабря 2022. Всего опрошено 1010 граждан Украины. Мнением украинцев не удалось поинтересоваться на территории аннексированного Россией Крыма и Донбасса.

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