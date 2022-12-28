logo

BTC/USD

16646.32

ETH/USD

1196.11

LTC/USD

67.57

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Решение Конституционного суда – не указ: в УПЦ МП отказалась менять название
commentss НОВОСТИ Все новости

Решение Конституционного суда – не указ: в УПЦ МП отказалась менять название

Юрист УПЦ МП заявил, что "на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ"

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская православная церковь Московского патриархата ответила отказом на то, чтобы убрать в своем названии принадлежность к стране-агрессору. Как пояснил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, решение Конституционного суда не обязывает Московский патриархат изменить свое название, "оно лишь касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины".

Решение Конституционного суда – не указ: в УПЦ МП отказалась менять название

УПЦ МП. Фото: TSN.UA

По словам Александра Бахова, на законодательном уровне нет никаких упоминаний об Украинской православной церкви.

"Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине", — отметил глава юридического отдела УПЦ МП.

В УПЦ МП считают, что нет никаких оснований, чтобы им менять свое название, закон об этом якобы ничего не говорит.

Читайте также на портале "Комментарии" — УПЦ МП уже передумали запрещать: "слуга народа" Никита Потураев сделал новое заявление, предупредив политиков, что в ситуации с не все так просто и политикам, которые хотят на этой теме заработать политические бонусы, нужно быть очень осторожными.                                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало — запрет УПЦ МП: почему вопрос возник именно сейчас – о чем говорят такие шаги власти. В эксклюзивном интервью нашему порталу эксперты разбирались в ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.church.ua/2022/12/27/vidsutni-bud-yaki-zakonni-pidstavi-dlya-perejmenuvannya-upc-golova-yuridichnogo-viddilu-prokomentuvav-ostannje-rishennya-konstitucijnogo-sudu/
Теги:
comments

Обсуждения

Юрій

сегодня, 09:08

СУКИ ПРАВОСЛАВНІ

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!