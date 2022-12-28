Решение Конституционного суда – не указ: в УПЦ МП отказалась менять название

Украинская православная церковь Московского патриархата ответила отказом на то, чтобы убрать в своем названии принадлежность к стране-агрессору. Как пояснил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, решение Конституционного суда не обязывает Московский патриархат изменить свое название, "оно лишь касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины".

УПЦ МП. Фото: TSN.UA

По словам Александра Бахова, на законодательном уровне нет никаких упоминаний об Украинской православной церкви.

"Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине", — отметил глава юридического отдела УПЦ МП.

В УПЦ МП считают, что нет никаких оснований, чтобы им менять свое название, закон об этом якобы ничего не говорит.

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