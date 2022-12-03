Запрет УПЦ МП: почему вопрос возник именно сейчас – о чем говорят такие шаги власти



















Одной из топ-тем уходящей недели стало наступление украинской власти и силовиков на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП, которая, по мнению многих, является филиалом ФСБ в нашей стране). СБУ обнаруживает на территории тех или иных епархий склады с прокремлевской литературой, нацистскую символику, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла. Как вы оцениваете такие шаги? Почему это важно? Почему они делаются именно сейчас – и к чему могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запрет УПЦ МП. Фото: из открытых источников

Служители УПЦ МП существенно влияют на общественное мнение и мировоззрение украинцев, посещающих заведения этой церкви

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива подчеркивает, что проблема подрывной деятельности УПЦ МП против национальной безопасности и интересов Украины актуальна уже много лет. Сейчас, по его мнению, государство наконец-то начало делать те шаги по прекращению деятельности российской агентурной сети, которые нужно было сделать уже давно, поэтому это можно оценить только положительно.

Кроме многочисленных преступлений коллаборационизма, совершенных непосредственно служащими УПЦ МП, эта "церковь", отмечает эксперт, является и важным инструментом информационной войны России против Украины.

руководства УПЦ МП вроде отказа встать во время чествования погибших украинских воинов в парламенте и тому подобное, – напоминает Сергей Шаповалов. – Все эти вещи делали высокопоставленные чиновники УПЦ МП, которые, учитывая свою публичность, хотя бы в какой-то мере должны сдерживать себя в высказываниях". "После 2014 года мы слышали множество публичных заявлений с отрицанием российской агрессии, продвижении российских нарративов по гражданской войне в Украине, демаршей

По словам аналитика, в тысячах обычных небольших церквях в украинских городах и селах служащие УПЦ МП общались с паствой и доносили до нее российские нарративы непублично и очевидно в значительно менее сдержанных формах.

"При этом важно понимать, – продолжает Сергей Шаповалов, – что служащие УПЦ МП оказывают существенное влияние на общественное мнение и мировоззрение украинцев, посещающих заведения этой церкви. Ведь для прихожан церкви священник есть авторитет, слова которого часто воспринимаются без критического осмысления. Воспитание этой "церковью" людей, идеологически лояльных к России, является ее наибольшей угрозой. Из идеологически лояльных к России людей выходят лучшие коллаборанты в оккупированных населенных пунктах, которые сдают оккупантам людей с проукраинскими взглядами, приводя к гибели этих людей. Из идеологически лояльных к России людей выходят и хорошие корректировщики огня, которые идут на контакт со спецслужбами страны агрессора и сдают позиции украинских военных, делятся информацией о состоянии объектов инфраструктуры и тому подобное".

Поэтому акцентирует аналитик, деятельность этой структуры и причастных к ней лиц должна быть тщательно расследована. И начало этого процесса следует определенно оценить положительно.

"Однако при этом следует неукоснительно соблюдать презумпцию невиновности. Очевидно, структура таких масштабов, как УПЦ МП, включает огромное количество людей, далеко не все из которых совершали преступления против национальной безопасности Украины", – объясняет Сергей Шаповалов.

Интересным, по его мнению, остается вопрос, почему весь этот процесс начался только сейчас. О подрывном характере деятельности УПЦ МП, очевидно, были даны все релевантные государственные органы, не было секретом это и для граждан Украины. Тем не менее, очевидно, не было политической воли для расследования деятельности этой структуры.

УПЦ МП не прекратила Поэтому очевидное решение, от которого годами удерживались украинские власти, в конце концов было принято, – объясняет Сергей Шаповалов. – Подытоживая, результат есть – и это хорошо. С другой стороны, в той лучшей Украине, которой мы ее видим после войны, решения по нейтрализации угроз национальной безопасности не должны приниматься, исходя из наличия или отсутствия политической воли у конкретных руководителей государства. Необходимо обеспечить независимость правоохранительных органов, чтобы реакция на подобные угрозы нацбезопасности была надлежащей и своевременной". "Вероятнее всего, до полномасштабного российского вторжения она воспринималась как потенциальный "медиатор" при коммуникации украинского правительства и власти России. Сейчас эта потребность отпала, но свою подрывную деятельность

РФ признавала всегда, что церковь под вывеской УПЦ, на самом деле принадлежала России

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов поделился таким мнением:

"Я "за" это решение – как человек, в свое время кричавший "Долой московского попа!", когда Алексей привозил к нам Филарета. И я прекрасно помню события 1995 года, когда после загадочной смерти Романюка – патриарха Украины и всея Руси фактически властью и МП были спровоцированы события, которые обернулись бойней на Софийской площади. Тогда милиция вместе с провокаторами МП избивали людей за украинский флаг".

По словам эксперта, монополия Московской церкви считалась в Украине непоколебимой. Накануне получения Томаса (это произошло в начале 2019 года, а 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве была провозглашена Православная церковь Украины) Путин даже собирал Совет безопасности, считая появление независимой украинской церкви – нападением на безопасность россии, напоминает Валерий Дымов. . А недавно "рупор Кремля" Песков фактически совершил явку с повинной, когда рассказывал, что обыски на территории МП фактически являются нападками на русскую церковь.

внесенные в 2019-м, но заблокированные Киевским окружным админсудом. К сожалению, саботирование реальной духовной деоккупации украинцев нередко происходило со стороны государства. И ряд госорганов, имеющих отношение к свободе совести и религиозным организациям, иногда возглавляли сторонники УПЦ МП. Со всеми вытекающими. После неканонического собора, который будто бы порывал связи УПЦ с МП, некоторые видные персоны начали рассказывать, что теперь МП никакого отношения к УПЦ не имеет. В результате приостановили перерегистрацию уставов тех епархий, которые должны это сделать в соответствии с украинским законодательством". "То есть Россия признавала всегда, что церковь под вывеской УПЦ, на самом деле принадлежала России, – отмечает эксперт. – Те вещи, которые происходят сейчас вокруг УПЦ МП, должны были происходить гораздо раньше. Следовало выполнять изменения в закон 2662 ("О свободе совести и религиозных организациях"),

Ну, а сейчас, продолжает Валерий Дымов, запрос на духовную деоккупацию вырос как никогда.

"Вся Украина, – отмечает он, – видела, как попы УПЦ МП, якобы не имеющая отношения к русской православной церкви (рпц), массово переходили на оккупированных территориях на сторону страны-агрессора. Неудивительно, что местные общины все чаще потребовали запрета т.н. УПЦ, которая является практически оружием московского шовинизма в Украине в условиях гибридной войны (также имеющей религиозный, культурный, дипломатический фронты). Неудивительно, что соответствующая петиция на сайте президента за два дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов".

Власть, отмечает эксперт, не могла не реагировать на такой запрос общества. И война за независимость украинского духовного пространства вышла на новые рубежи.

"Сейчас важно еще и вычистить промосковскую прослойку в рядах самой власти, – уверен Валерий Дымов. – А она там, к сожалению, есть до сих пор. И будет всячески пытаться тормозить (в парламенте, в судах) процесс изгнания УПЦ МП из религиозного поля Украины. Но однозначно запрос на справедливость, духовную деоккупацию вырос в разы. И мы обязательно выгоним и религиозных кафиров".

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