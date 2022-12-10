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УПЦ МП уже передумали запрещать: в Слуге народа сделали новое заявление

Никита Потураев считает, что выявленные СБУ факты поддержки священниками оккупантов не свидетельствуют о" коллаборационизме" и "предательстве" церкви

сегодня, 15:40 comments2311
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Автор:

Кравцев Сергей

Слухи, что УПЦ МП собираются запретить в Украине не соответствуют действительности. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики действительно одобрил закон о запрете РПЦ в Украине, а не УПЦ МП. Никакой украинской церкви, которая напрямую не подчиняется Москве, этот запрет не касается. Как передает портал "Комментарии", такое разъяснение дал у себя в Facebook глава комитета, депутат "Слуги народа" Никита Потураев.

УПЦ МП уже передумали запрещать: в Слуге народа сделали новое заявление

УПЦ МП. Фото: из открытых источников

"По глубокому убеждению большинства членов комитета, сегодня в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта и убийцы, или руководствовалась бы оттуда — то есть, таких просто не существует", — написал Никита Потураев.

Что касается результатов обысков работников СБУ в храмах УПЦ МП, то, по словам нардепа, пока что не установлено ни единого факта, что данная религиозная организация напрямую сотрудничала со страной-агрессором, как и не установлено фактов, что УПЦ МП замешана в коллаборационизме.

"Мы надеемся, что ответственные сотрудники и служители этих институтов просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира", и передать контрольные образцы в СБУ, а лишние экземпляры, в пункты приема вторичного сырья с последующей переработкой в пользу ВСУ", — считает Потураев.

Также парламентарий попросил своих коллег по ВР и других общественных деятелей не спешить делать громкие заявления, выставляя знак равенства между РПЦ и УПЦ МП.

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Источник: https://www.facebook.com/nikita.poturaev
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:53

Очікувано! Все це тільки боротьба за майно, до якого інша сектантська гілка прагне, бо закордонною частиною свого, розрахувалась за томос. Просто ту частину віджав у старого Філарета, його ж вихованець. А шукати підпорядкування марна справа. Компартії теж не підпорядковувались одна одній. Зло об'єднано по суті, а ні офіційно. Це як зобов'язання не стріляти по Росії у відповідь на її вбивства. Маразм Байден завжди стверджував, що тільки українській народ приймає рішення.

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