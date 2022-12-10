УПЦ МП уже передумали запрещать: в Слуге народа сделали новое заявление

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Кравцев Сергей
Слухи, что УПЦ МП собираются запретить в Украине не соответствуют действительности. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики действительно одобрил закон о запрете РПЦ в Украине, а не УПЦ МП. Никакой украинской церкви, которая напрямую не подчиняется Москве, этот запрет не касается. Как передает портал "Комментарии", такое разъяснение дал у себя в Facebook глава комитета, депутат "Слуги народа" Никита Потураев.
УПЦ МП. Фото: из открытых источников
Что касается результатов обысков работников СБУ в храмах УПЦ МП, то, по словам нардепа, пока что не установлено ни единого факта, что данная религиозная организация напрямую сотрудничала со страной-агрессором, как и не установлено фактов, что УПЦ МП замешана в коллаборационизме.
Также парламентарий попросил своих коллег по ВР и других общественных деятелей не спешить делать громкие заявления, выставляя знак равенства между РПЦ и УПЦ МП.
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Также издание "Комментарии" сообщало – запрет УПЦ МП: почему вопрос возник именно сейчас – о чем говорят такие шаги власти.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 16:53
Очікувано! Все це тільки боротьба за майно, до якого інша сектантська гілка прагне, бо закордонною частиною свого, розрахувалась за томос. Просто ту частину віджав у старого Філарета, його ж вихованець. А шукати підпорядкування марна справа. Компартії теж не підпорядковувались одна одній. Зло об'єднано по суті, а ні офіційно. Це як зобов'язання не стріляти по Росії у відповідь на її вбивства. Маразм Байден завжди стверджував, що тільки українській народ приймає рішення.