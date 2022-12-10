УПЦ МП уже передумали запрещать: в Слуге народа сделали новое заявление

Слухи, что УПЦ МП собираются запретить в Украине не соответствуют действительности. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики действительно одобрил закон о запрете РПЦ в Украине, а не УПЦ МП. Никакой украинской церкви, которая напрямую не подчиняется Москве, этот запрет не касается. Как передает портал "Комментарии", такое разъяснение дал у себя в Facebook глава комитета, депутат "Слуги народа" Никита Потураев.

УПЦ МП. Фото: из открытых источников

"По глубокому убеждению большинства членов комитета, сегодня в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта и убийцы, или руководствовалась бы оттуда — то есть, таких просто не существует", — написал Никита Потураев.

Что касается результатов обысков работников СБУ в храмах УПЦ МП, то, по словам нардепа, пока что не установлено ни единого факта, что данная религиозная организация напрямую сотрудничала со страной-агрессором, как и не установлено фактов, что УПЦ МП замешана в коллаборационизме.

"Мы надеемся, что ответственные сотрудники и служители этих институтов просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира", и передать контрольные образцы в СБУ, а лишние экземпляры, в пункты приема вторичного сырья с последующей переработкой в пользу ВСУ", — считает Потураев.

Также парламентарий попросил своих коллег по ВР и других общественных деятелей не спешить делать громкие заявления, выставляя знак равенства между РПЦ и УПЦ МП.

Читайте также на портале "Комментарии" — 290-е сутки с начала широкомасштабной российской агрессии: какие выводы – перспективы завершения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – запрет УПЦ МП: почему вопрос возник именно сейчас – о чем говорят такие шаги власти.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!