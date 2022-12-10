290-е сутки с начала широкомасштабной российской агрессии: какие выводы – перспективы завершения войны

В субботу, 10 декабря, мы переживаем 290-е сутки с начала широкомасштабной российской агрессии. Сейчас основные бои сосредоточены на Донбассе. Во время вечернего обращения 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что ситуация на фронте остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут (его рашисты фактически стерли с лица земли), Соледар, Марьинка, Кременная. При этом, по мнению всё того же Зеленского, мирное время может наступить уже в 2023 году, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не исключает, что мы добудем мир как военным, так и дипломатическим путем. Какие выводы можно сделать из этого конфликта на данный момент – и каковы перспективы его разрешения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Дипломатического пути" решения вопроса деоккупации Крыма не существовало никогда

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассуждает так:

"Если я не ошибаюсь, примерно два месяца назад прозвучали первые прогнозы о том, что на протяжении 8–10 месяцев у всех жителей временно оккупированного Крымского полуострова, которые в силу обстоятельств оккупации стали эмигрантами, появиться возможность вернуться домой. А сам Крым, соответственно, будет деоккупирован. Этот прогноз в разных вариантах озвучивали и эксперты, и представители ВСУ. Еще с 2014 года звучит тезис о том, что "с Крыма началось – Крымом закончится". Так что своим заявлением по прогнозам окончания российско-украинской войны президент Зеленский подтвердил уже ранее озвученные прогнозы".

Что касается риторики украинской власти о дипломатическом пути решения проблем деоккупации украинских территорий, то эксперт напоминает, что с 2014 года она в этом вопросе крутилась вокруг безальтернативности дипломатического пути деоккупации именно Крыма. Даже в документы саммита "Крымская платформа" этот тезис был записан.

"Власть так долго (а почти 9 лет войны – это долго) пыталась убедить общество в безальтернативности дипломатического решения крымской оккупации, что до сих пор не может признать, что была не права. Наша власть, к сожалению, вообще не умеет признавать своих ошибок. Вот и министр иностранных дел Украины продолжает риторику "дипломатической деоккупации Крыма" в ситуации, когда некоторые наши западные партнеры уже поняли ошибочность такого подхода. Это подтверждает заявление министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, сделанное им на совместном брифинге с министром Кулебой в Киеве", – подчеркивает Юрий Смелянский.

По его словам, усилия украинских дипломатов понадобятся, когда ВСУ освободят всю суверенную территорию Украины в международно-признанных границах 1991 года. Тогда то, акцентирует эксперт, и встанет вопрос подписания мирного договора.

"А может и не будет мирного договора, – отмечает он. – Япония тому пример. А еще есть пример Израиля. А "дипломатического пути" решения вопроса деоккупации Крыма не существовало никогда. Ведь для российских оккупантов территория Крыма – это исключительно военная база, с которой можно бесконечно угрожать Украине и не только, диктуя свои условия. Так что за Крым оккупанты будут цепляться до последней возможности".

РФ сама напросилась на подобное наказание

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что высказывания президента Зеленского играют, среди прочего, важную мобилизующую роль для украинского общества – на повышение уровня стойкости, сопротивления и продолжения контрнаступления Украины на многих фронтах. Главным из которых (но не единственным!) является собственно военным.

"Здесь вспоминается фраза героя оскароносного фильма "Красота по-американски", который дает своей собеседнице следующий совет: "Чтобы быть успешной, ты сама должна излучать успешность". В таком контексте можно интерпретировать и заявления Зеленского. Повышается уровень уверенности украинского общества, что очень важно в условиях полномасштабной агрессии против нас, – поясняет социолог. – Какие-то конкретные прогнозы касательно завершения войны мне лично высказывать тяжело. Но в идеальной ситуации руководители государства имеют доступ к куда большему массиву информации, которую предоставляют, в том числе, спецслужбы – как наши, так и наших партнеров. Что позволяет им видеть более богатую картину происходящего – как на фронте, так и внутри России".

Павел Федорченко-Кутуев отмечает, что мы наблюдаем многочисленные кризисные тенденции в РФ.

Этот список можно продолжать", – подчеркивает эксперт. "Заявка на успешную победу в течение нескольких дней-недель со стороны России трансформировалась в итоге в череду неудач армии агрессора. Это длится уже довольно долгое время, вынудив Кремль пойти на мобилизацию, спровоцировав тем самым бегство сотен тысяч мужчин. Кроме того, всё больше дают о себе знать уже введенные санкции. К тому же, они усиливаются. Недавно было принято решение – и оно уже начало работать – о "потолке" цен на российскую нефть

Он напоминает китайское выражение – "смерть от тысячи порезов". Изначально это была жестокая казнь, когда преступникам в Древнем Китае наносили многочисленные порезы, в результате чего те умирали медленной и мучительной смертью. Позже так стали называть военную и не только тактику.

"РФ сама напросилась на подобное наказание, – считает Павел Федорченко-Кутуев. – Всё вышеперечисленное дает основания для определенного оптимизма со стороны нашего руководства. Но основные колонны для этого оптимизма – героизм украинского общества в целом и ВСУ в частности, поддержка со стороны наших основных партнеров – США, Великобритании, Канады, ЕС, Японии. Всё это – ингредиенты и уверенности, и жесткой позиции Киева, направленной на восстановление территориальной целостности Украины и нашего полного суверенитета".

Реализация мирного плана будет зависеть, прежде всего, от результатов ВСУ на поле боя

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов акцентирует, что в зимнюю военную кампанию наша страны и Россия заходят с противоположными позициями.

"Российские войска продолжают наиболее активные атаки в районе Бахмута, преимущественно к этим операциям задействованы бойцы так называемой группировки "Вагнер". Таким образом, руководители наемников пытаются доказать свое преимущество над регулярными российскими войсками и претендовать на увеличение политического и аппаратного веса, – отмечает эксперт. – На этой неделе Путин во время онлайн-встречи с "Советом по правам человека" сделал важные заявления – о готовности к длительной войне на истощение и о территориальных претензиях к Украине. Таким образом, открыто сформулированы новые цели войны – захват и аннексия территорий, а также объявлен переход к тотальной продолжительной войне. После определенной паузы российский руководитель снова вернулся к заявлениям о вероятности применения ядерного оружия, что уже вызывает негодование во многих странах".

По словам Игоря Попова, недопустимым считают не просто применение оружия массового впечатления, но и сами подобные угрозы – уже не только в странах Запада, но и в других ключевых государствах мира.

"Президент Зеленский, со своей стороны, продолжает продвигать свою "формулу мира", которую он впервые представил на саммите G20 в Индонезии. Этот план находит всё больше поддержки в мире, – подчеркивает эксперт. – Первые его компоненты – радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность – уже реализуются в договоренностях по экспорту зерна в бедные страны и по демилитаризации Запорожской АЭС. Однако реализация мирного плана будет зависеть, прежде всего, от результатов ВСУ на поле боя. Когда российская армия окончательно признает неспособность проводить эффективные наступательные операции, это станет важным фактором реализации мирного плана в предложенной Украиной редакции".

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