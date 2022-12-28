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Называйте вещи своими именами: Данилов гневно обратился к представителям УПЦ МП

Алексей Данилов призвал представителей УПЦ МП на официальном уровне признать, что подчиняются Москве

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинской православной церкви Московского патриархата нужно быть честной с миллионами украинцам и, в первую очередь, со своими прихожанами. Нужно признать свою принадлежность к Московскому патриархату публично, а потом признать российского президента Владимира Путина — "сатаной". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Называйте вещи своими именами: Данилов гневно обратился к представителям УПЦ МП

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что после того, что произошло 24 февраля украинское общество не может на многие вещи закрывать глаза, оно требует справедливости. И, если представители УПЦ МП воссылают Всевышнему молитвы за тех, кто в Москве молится за российских солдат, которые пришли убивать украинцев на украинскую землю, то о какой справедливости может идти речь.

"Мне было странно слушать там один деятель выступал с бородой (Ред. – митрополит Павел) и он рассказывал, что обращался к президенту. Так, послушайте, вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят... Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана. Сатана — тот, что еще там у них ходит Кирилл. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости", – отметил Данилов.

Отметим, Данилова возмутила просьба наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к главе украинского государства Владимира Зеленского продлить аренду храмов на территории лавры для УПЦ МП.

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