Священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать из страны: подробности от СБУ

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Кравцев Сергей
Правоохранители заблокировали еще один канал незаконного выезда граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение в незаконной переправке уклонистов получил священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата).
СБУ. Фото: из открытых источников
По информации СБУ, установлено, что помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.
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Отмечается, что документов для уклонистов никто не готовил, их просто доставили в приграничный район и показали, каким способом могут перейти в соседнюю страну.
Сейчас клирику сообщили о подозрении. Правоохранители заняты сбором всех фактов преступления.
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