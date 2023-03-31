Священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать из страны: подробности от СБУ

Правоохранители заблокировали еще один канал незаконного выезда граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение в незаконной переправке уклонистов получил священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата).

СБУ. Фото: из открытых источников

По информации СБУ, установлено, что помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

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"Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС. "Пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу", – проинформировали в СБУ.

Отмечается, что документов для уклонистов никто не готовил, их просто доставили в приграничный район и показали, каким способом могут перейти в соседнюю страну.

Сейчас клирику сообщили о подозрении. Правоохранители заняты сбором всех фактов преступления.

"В отношении его сообщника дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – рассказали в спецслужбе.

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