В Минцифры рассказали, будут ли присылать повестки через "Дію"

В новом порядке взятия на военный учет не прописано, что повестки будут поступать через "Дію". Как передает издание "Комментарии", со ссылкой на The Village, об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Дия. Фото: из открытых источников

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", — пояснил он.

Согласно постановлению Кабмина, в "Дії" должен появиться новый сервис — электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока подробно не разглашается.

В Минцифре уточнили, что еще есть ряд моментов, которые нужно доработать вместе с военными.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", – отмечают в Минцифре.

"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", — добавил Баник.

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