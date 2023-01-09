Генсек НАТО: есть только один быстрый способ достижения мира в Украине

Цивилизованный западный мир должен существенно усилить поддержку Украины в войне против России. Если же и дальше Запад будет недооценивать способности России, то это может создать дополнительные проблемы для всего Северного региона. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Голос Америки".

Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, никто сегодня в мире не сможет дать прогноз, как скоро закончится война в Украине. Но все знают правило, что практически все войны заканчиваются подписанием мирного соглашения. Скорее всего, по такому сценарию должна пройти и российско-украинская война. Но, насколько сильна будет позиция Украины за столом переговоров – напрямую зависит от того, что они сумеют достичь на полях сражений. Поэтому самый быстрый способ – помочь Украине сохраниться на карте мира, как независимое, суверенное государство – это предоставить все то оружие, которое необходимо украинской армии для победы и мира. Оружие, на самом деле – путь к миру, подчеркнул генсек.

По словам Столтенберг, путинский режим сегодня не скрывает и открыто говорит, что ему нужна другая Европа. Он называем демократию и свободу угрозой, а соседние страны считает таким, которые постоянно должны находиться в зависимости от Москвы. Такая позиция России есть непринятной для Запада. Поэтому даже после завершения войны в Украине конфронтация между западными странами и Россией никуда не исчезнет.

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