"Операция возмездие" провалилась: Минобороны РФ раскритиковали за ложь

В России подвергли критике Минобороны РФ за то, что оно распространило фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удар по Краматорску. Фото: мэрия Краматорска

Американские эксперты обращают внимание, что попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

МО России объявило 8 января, что российские войска провели "операцию возмездия" украинским силам за удар 31 декабря по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных солдат из-за ошибок российского командования и плохой практики рассредоточения личного состава.

Министерство обороны России ложно заявило, что ответный удар был направлен на несколько временных пунктов дислокации украинских войск в Краматорске, в результате которого погибло более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.

Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление МО РФ, указывая на то, что оно часто представляет ложные заявления и критикуя российское военное руководство за сфабрикованную историю с целью "возмездия" за макеевский удар вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за потери.

В институте отмечают, что реакция МО РФ на удар по Макеевке является продолжением сложившейся модели реагирования на жалобы и возмездия, которая снова сделала российское военное руководство объектом жесткой критики за ведение войны.



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