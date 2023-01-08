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В Минобороны России рассказали, как отомстили Украине за удар по Макеевке

Россия признала террористический удар по Краматорску, цинично заявив о "мести за Макеевку"

сегодня, 15:54 comments2914
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Автор:

Кравцев Сергей

Минобороны страны-агрессора фактически признало террористический удар по Краматорску Донецкой области в ночь на воскресенье, 8 января. В оборонном ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны России рассказали, как отомстили Украине за удар по Макеевке

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"В ответ на удар в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что "нашли" в зданиях общежитий училищ — №28 более 700 военных и в общежитии №47 — более 600.

Кроме того, при том, что общежития не использовались в качестве мест дислокации ВСУ, там якобы "уничтожено более 600 военных".

Стоит отметить, ночью в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке.

Комментируя обстрелы Донецкой области за сутки, Кириленко отметил, что ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области и били по относительному тылу. Атакованы Краматорск, Константиновка, Курахово, Авдеевка, известно об одном погибшем и раненом.

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Источник: https://t.me/rian_ru/190726
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