В Минобороны России рассказали, как отомстили Украине за удар по Макеевке

Минобороны страны-агрессора фактически признало террористический удар по Краматорску Донецкой области в ночь на воскресенье, 8 января. В оборонном ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"В ответ на удар в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что "нашли" в зданиях общежитий училищ — №28 более 700 военных и в общежитии №47 — более 600.

Кроме того, при том, что общежития не использовались в качестве мест дислокации ВСУ, там якобы "уничтожено более 600 военных".

Стоит отметить, ночью в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке.

Комментируя обстрелы Донецкой области за сутки, Кириленко отметил, что ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области и били по относительному тылу. Атакованы Краматорск, Константиновка, Курахово, Авдеевка, известно об одном погибшем и раненом.

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