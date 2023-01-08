Путин предлагает Украине корейский вариант завершения войны: Данилов раскрыл детали

Страна-агрессор собирается выступить с инициативой реализовать в Украине "корейский вариант" завершения военного конфликта. По факту, он состоит в том, чтобы разделить Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Владимир Путин и Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что россияне сейчас будут делать вид, что они выступают за мирные переговоры, за скорейшее урегулирование войны. И, как вариант, Кремль предложит так называемые вариант "38 параллели". То есть, будут предлагать разделить украинский народ, одну страну на несколько частей. Будут выдумывать, что есть одни украинцы, а есть и другие.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по которой были разделены Северная и Южная Кореи — ред.). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это "38 параллель". Но, недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что надо ради сохранения... Сегодня имеют проблемы", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также сообщил, что замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне — ред.) готовы на многие уступки, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть с сегодня на сегодня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".



Алексей Данилов вновь отметил, что многие маркеры свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале.

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