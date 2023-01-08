У Зеленского просят подождать украинцев пару недель: какое оружие готовит Запад для Украины

Как сейчас украинцы обсуждают передачу Украине от союзников такого оружия, как Iris-T, Marder і Patriot, так через пару недель они будут обсуждать передачу Киеву танков, а еще через некоторое время дальнобойных ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделало советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что союзники Украины уже не сомневаются в том, что и когда нужно передавать Украине для защиты своей земли.

"Поверьте, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже – о ключевом элементе эффективного контрнаступления", – заинтриговал Михаил Подоляк, намекая на дальнобойные ракеты.

По его словам, как только украинская армия получит дальнобойные ракеты дальностью 100-200 км+, сразу же изменится картина на поле боя, потому что российские войска в один миг лишаться своих логистических путей, они будут просто уничтожены.

"Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду 100-200 км+, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии", — подчеркнул Подоляк.

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