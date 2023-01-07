Переломный момент - почему Запад расширяет спектр вооружений для поддержки Украины в войне

Накануне Рождества стало известно, что США выделили Украине военную помощь на $3 млрд. Кроме важнейших боеприпасов, мы впервые получим бронированные машины, на чём акцентировал президент Владимир Зеленский, поблагодарив за помощь и США, и Берлин – за решение о передаче нам Iris-T, Marder і Patriot. По словам украинского лидера, "рашизм должен проиграть на поле боя, в небе, на море, в политике, экономике и энергетике". О чём говорит расширение спектра вооружений, которые американцы и европейцы передают Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Обвинять Запад, что он так долго раскачивался с передачей Украине тех или иных видов вооружений не стоит

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что динамика передачи Украине вооружений и боеприпасами за последний год говорит сама за себя.

"Накануне российского вторжения нам давали "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) и NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета). Считая, что максимум, на что будет способна украинская армия – это на партизанскую войну. Но когда ВСУ, весь украинский народ, продемонстрировали стойкость и мужество, когда мы показали умение бить врага, нам стали давать более мощное вооружение, включая гаубицы, РСЗО (в том числе знаменитые HIMARS) и так далее. Потом был запущен формат "Рамштайн", благодаря которому поставки начались слаженные, охватывающие всё большие наши потребности. И с каждым месяцем, с каждым новым успехом ВСУ, мы получали всё больше и больше вооружений. Причем не только оборонного характера, хоть и этот спектр увеличивается, особенно в ракурсе систем ПВО", – отмечает Виктор Таран.

А сейчас, продолжает он, упор начал делаться целенаправленно на наступательные виды вооружений. Запад, поясняет эксперт, по достоинству оценил ВСУ, увидел нашу способность проводить наступательные операции. И соответствующим образом усиливает украинские вооруженные силы – теперь уже бронемашинами, танками.

"Обвинять Запад, что он так долго раскачивался с передачей Украине тех или иных видов вооружений не стоит, – считает Виктор Таран. – Там еще помнят "кейсы" Ирака, Афганистана, куда США и Европа поставили немало своих вооружений, а местные армии, после выхода оттуда сил НАТО, разбегались, в результате чего современные танки, пушки и так далее оказывались в руках тех же талибов. Именно поэтому Запад перестраховывался. Но ВСУ продемонстрировали свою мощь и эффективность. Как следствие – перевооружать нас стали быстрее и лучше".

По мнению эксперта, в обозримом будущем следует ожидать поставки в Украину танков типа "Абрамс" и "Леопард", возможно, авиацию.

Почти все указанные выше средства, которые поставляют Украине, очень хороши во взаимодействие с немецкими танками "Леопард"

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов обращает внимание, что в последнее время нам активно поставляют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и ракеты систем противовоздушной обороны. В том числе современнейшую ракету наземного базирования – IRIS-Т.

"Также нам, наконец, передают американские ЗРК Patriot. Суммарно это должно в большей степени закрыть украинское небо. Понятно, что усиление ПВО сейчас для – нас жизненно важный вопрос. Ракеты, которые мы получим в новом американском пакете – самые современные, но с учетом той активности, которую проявляет Россия, даже этого может оказаться недостаточно. Чтобы полностью закрыть небо, нам нужна авиация, в идеале – легкие истребители типа F-16. Проблема в том, что подготовить летчика, как и танкистов, мотострелков – это значительное время", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, нам вскоре передадут американские, немецкие и французские бронеавтомобили, из которых особенно интересен AMX-10 RC – французская боевая бронированная машина, известная как мобильный истребитель танков или колесный танк.

"На основе такой бронетехники создаются ударные мобильные группы для уничтожения подвижных соединений противника. Подобные броневики действуют быстрее, чем любое бронетанковое соединение – и могут создавать огневые "мешки". Сейчас в качестве эксперимента в Украине будет создано три моторизованных батальона с последующим расширением этой линейки. То есть, украинская армия получит своеобразную бронированную современную кавалерию. Быструю, заходящую в тыл противника", – поясняет Виктор Савинов.

Он отмечает, что почти все указанные выше средства, которые поставляют Украине, очень хороши во взаимодействие с немецкими танками "Леопард". Которые мы тоже надеемся получить в обозримом будущем.

"Таким образом, начинает создаваться инфраструктура для танковых дивизий. Будем начинать с батальонов, потом перейдем к танковым бригадам, а когда удастся сформировать пару танковых дивизий (а сейчас разговор ведется о количестве танков именно для двух таких дивизий) – это будет серьезный аргумент ВСУ на поле боя", – уверен эксперт.

Из того, что еще в ближайшее время надо получить Украине, Виктор Савинов отмечает следующие позиции:

1. Средств обеспечение мобильных моторизованных соединений, которые только начинают поступать – с перспективой выхода на танковые и моторизованные дивизии.

2. Нам важно прикрыть море, чтобы противостоять российскому флоту. Мы не можем быстрее, чем за несколько лет, создать конкурентоспособный флот. Опять таки, подготовка моряков для крейсеров, фрегатов или корветов – это длительный период времени. Поэтому нам нужны в больших количествах морские дроны. Чтобы российские корабли боялись выйти в море, а на местах базирования стояли, окруженные сетями ограждения (что усложняет быстрый выход с базы).

3. Украине необходимы снаряды основных калибров, начиная от 105-мм и выше. И количество таких снарядов, с учетом затягивания конфликта, должно исчисляться уже не сотнями-тысячами, а возможно – миллионами.

От Штатов мы получили не только новый пакет военной помощи

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"На мой взгляд, прослеживается очень положительная динамика – как на поле боя, так и на международном фронте. Кроме того, что мы демонстрируем успехи на фронте, мы ведём активную работу относительно гарантий безопасности для Украины и получения военной помощи от наших союзников".

По словам эксперта, от Штатов мы получили не только новый пакет военной помощи. Она отмечает, что Министерство финансов США ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, которые были использованы Россией против Украины. Также санкции были введены против директора организации, которая ответственна за надзор за иранскими программами баллистических ракет.

"Мы очень благодарим нашим союзникам за помощь, верим в их поддержку и в дальнейшем, а также продолжаем сражаться за нашу Победу на поле боя и на международном фронте, – подчеркивает Катерина Коваль. – Всё будет Украина!".

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон подтвердил – Россия сорвала объявленное ею же "перемирие".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!