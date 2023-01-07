Переломный момент - почему Запад расширяет спектр вооружений для поддержки Украины в войне

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Кравцев Сергей
Накануне Рождества стало известно, что США выделили Украине военную помощь на $3 млрд. Кроме важнейших боеприпасов, мы впервые получим бронированные машины, на чём акцентировал президент Владимир Зеленский, поблагодарив за помощь и США, и Берлин – за решение о передаче нам Iris-T, Marder і Patriot. По словам украинского лидера, "рашизм должен проиграть на поле боя, в небе, на море, в политике, экономике и энергетике". О чём говорит расширение спектра вооружений, которые американцы и европейцы передают Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Системы Patriot. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что динамика передачи Украине вооружений и боеприпасами за последний год говорит сама за себя.
А сейчас, продолжает он, упор начал делаться целенаправленно на наступательные виды вооружений. Запад, поясняет эксперт, по достоинству оценил ВСУ, увидел нашу способность проводить наступательные операции. И соответствующим образом усиливает украинские вооруженные силы – теперь уже бронемашинами, танками.
По мнению эксперта, в обозримом будущем следует ожидать поставки в Украину танков типа "Абрамс" и "Леопард", возможно, авиацию.
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов обращает внимание, что в последнее время нам активно поставляют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и ракеты систем противовоздушной обороны. В том числе современнейшую ракету наземного базирования – IRIS-Т.
Кроме того, продолжает он, нам вскоре передадут американские, немецкие и французские бронеавтомобили, из которых особенно интересен AMX-10 RC – французская боевая бронированная машина, известная как мобильный истребитель танков или колесный танк.
Он отмечает, что почти все указанные выше средства, которые поставляют Украине, очень хороши во взаимодействие с немецкими танками "Леопард". Которые мы тоже надеемся получить в обозримом будущем.
Из того, что еще в ближайшее время надо получить Украине, Виктор Савинов отмечает следующие позиции:
1. Средств обеспечение мобильных моторизованных соединений, которые только начинают поступать – с перспективой выхода на танковые и моторизованные дивизии.
2. Нам важно прикрыть море, чтобы противостоять российскому флоту. Мы не можем быстрее, чем за несколько лет, создать конкурентоспособный флот. Опять таки, подготовка моряков для крейсеров, фрегатов или корветов – это длительный период времени. Поэтому нам нужны в больших количествах морские дроны. Чтобы российские корабли боялись выйти в море, а на местах базирования стояли, окруженные сетями ограждения (что усложняет быстрый выход с базы).
3. Украине необходимы снаряды основных калибров, начиная от 105-мм и выше. И количество таких снарядов, с учетом затягивания конфликта, должно исчисляться уже не сотнями-тысячами, а возможно – миллионами.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:
По словам эксперта, от Штатов мы получили не только новый пакет военной помощи. Она отмечает, что Министерство финансов США ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, которые были использованы Россией против Украины. Также санкции были введены против директора организации, которая ответственна за надзор за иранскими программами баллистических ракет.
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