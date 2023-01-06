Стало известно из чего будет состоять военная помощь США Украине

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Моесеенко Валентина
В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины и обнародовали полный перечень как раз в канун Рождества, сделав для украинцев оптимистичным Сочельник, пишут "Комментарии".
США выделили Украине военную помощь на $3 млрд
По информации распространенной медиа, она содержит:
— 50 "Брэдли" с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм;
— 100 БТРов M113;
— 55 MRAPs;
– 138 HUMVEEs;
— 18 155-мм самоходных гаубиц;
— ракеты RIM-7 Sea Sparrow для противовоздушной обороны.
– 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
– 500 155-мм снарядов Excalibur;
— 1200 155-мм снарядов дистанционных противоброневых минных систем (RAAM);
— 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
– 10 000 120-мм минометных снарядов;
— боеприпасы для HIMARS;
– 4 000 авиационных ракет Zuni;
— около 2000 противотанковых ракет;
— снайперские винтовки пулеметы и боеприпасы.
Косвенно информацию о выделении военной техники США подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.
Как писали "Комментарии", Украина ожидает окончательного решения об отправке новой военной техники от США. Байден подтвердил, что такова возможность на рассмотрении.
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