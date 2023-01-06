Стало известно из чего будет состоять военная помощь США Украине

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины и обнародовали полный перечень как раз в канун Рождества, сделав для украинцев оптимистичным Сочельник, пишут "Комментарии".

США выделили Украине военную помощь на $3 млрд

По информации распространенной медиа, она содержит:

— 50 "Брэдли" с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм;

— 100 БТРов M113;

— 55 MRAPs;

– 138 HUMVEEs;

— 18 155-мм самоходных гаубиц;

— ракеты RIM-7 Sea Sparrow для противовоздушной обороны.

– 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

– 500 155-мм снарядов Excalibur;

— 1200 155-мм снарядов дистанционных противоброневых минных систем (RAAM);

— 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

– 10 000 120-мм минометных снарядов;

— боеприпасы для HIMARS;

– 4 000 авиационных ракет Zuni;

— около 2000 противотанковых ракет;

— снайперские винтовки пулеметы и боеприпасы.

Косвенно информацию о выделении военной техники США подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Как писали "Комментарии", Украина ожидает окончательного решения об отправке новой военной техники от США. Байден подтвердил, что такова возможность на рассмотрении. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР рассказал о предстоящем контрнаступлении ВСУ и добавил, что боевые машины Bradley повысят боеспособность подразделений во время военных действий. Также "Комментарии" писали об американском генерале, который рассказал, почему Украина победит в войне с Россией.



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