Пентагон подтвердил – Россия сорвала объявленное ею же "перемирие"

Публичное объявление Путины и другими спикерами Кремля так называемого "перемирия" на войне против Украины по факту не привело к тому, что боевые действия прекратились. Об этом заявила зампомощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", — отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.

"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", — напомнила представительница Пентагона.

Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".

Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества. Украинская сторона эти заявления отвергла.

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