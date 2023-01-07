Пентагон подтвердил – Россия сорвала объявленное ею же "перемирие"

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Кравцев Сергей
Публичное объявление Путины и другими спикерами Кремля так называемого "перемирия" на войне против Украины по факту не привело к тому, что боевые действия прекратились. Об этом заявила зампомощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.
Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".
Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества. Украинская сторона эти заявления отвергла.
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