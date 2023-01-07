ПЦУ в Киево-Печерской Лавре: почему это историческое событие – о чем говорит реакция Москвы

В главном храме Киево-Печерской Лавры – в Успенском соборе – впервые прошло рождественское богослужение под руководством главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это – историческое событие, а также, о чём говорит реакция на происходящее со стороны России.

Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Фото: из открытых источников

Происходит серьезная минимизация влияния ФСБ на украинцев

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что за более 30 лет независимости, мы, наконец, подошли к пониманию необходимости существования в Украине единой поместной автокефальной церкви, которая не имела бы дополнений типа "Московский патриархат". Когда священники украинской церкви получают награды от московских убийц, это, безусловно, вне всякой логики, отмечает эксперт.

"Всем, думаю, понятна пророссийскость того же "Паши-Мерседеса", Онуфрия, прочих священнослужителей так называемой "Украинской православной церкви". Они нагло эксплуатировали название "Украинская", тогда как сами вели, по сути, подрывную деятельность, продвигая "русский мир" в Украине. Ярким примером тому стали многотысячные ходы УПЦ МП, которые возглавляли политики – депутаты бывшей ОПЗЖ, подыгрывающей Москве, – напоминает Валерий Клочок. – УПЦ МП активно использовалась РФ для продвижения пророссийских нарративов вплоть до поощрения агрессии против нашей страны. То, что Епифаний провел службу в храмах, которые уже юридические принадлежат ПЦУ – показательно как в смысле торжества справедливости, так и в смысле борьбы с российским агрессором на всех фронтах. Включая религиозный".

Эксперт подчеркивает, что процесс перехода церквей УПЦ МП в ПЦУ продолжается.

"Тысячи еще, к сожалению, еще остаются под протекторатом патриарха РПЦ Кирилла, который открыто призывает убивать украинцев, хоть является как бы священнослужителем. И как бы — тут без кавычек. Сегодняшнее событие, безусловно, — историческое. Происходит продолжение укрепления ПЦУ, которая будет независима от Москвы и ее церкви".

Валерий Клочок напоминает, что еще в 2018 году был принят закон, запрещающий использование УПЦ МП в своем названии слово "Украинская", потому что это — откровенная манипуляция.

"Предсказуемо слышим вой на московских болотах. Они бесятся по поводу происходящего. Понимая, что происходит серьезная минимизация влияния ФСБ на украинцев, – поясняет эксперт. – А что УПЦ МП находилась под влиянием ФСБ — секрет Полишинеля".

Главный запрос общества был на то, чтобы ушел Московский патриархат, а свято место пусто не бывает

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"Важно не столько то, кто зашел в Лавру, сколько – кого оттуда выгнали. По всем опросам, по количеству петиций, с 2014 года всё больше украинцев хотели, чтобы Московский патриархат ушел из Лавры (или его оттуда выгнали). И то, что туда зашла ПЦУ и провела службу – это скорее производная. Главный запрос общества, подчеркиваю, был на то, чтобы ушел Московский патриархат. А свято место, как известно, пусто не бывает. Для Киево-Печерской Лавры эта пословица актуальна особенно. И можно только приветствовать, что туда зашла церковь, которая признана в Украине одной из основных. Хоть с моей точки зрения, какая-то церковь основная в светском государстве – это неправильно. Но так уж у нас есть…".

По мнению эксперта, реакция России, которая заявляет в стиле "нашу церковь притесняют в Украине", показывает, что в стране-агрессоре как не понимали, так и не понимают Украину.

"Похоже, они то ли окончательно "сдулись" в плане информационной политики, или смирились с тем, что УПЦ МП в нашей стране уже приговорена. Со стороны РФ в ситуации войны кого-то объявить "своим" в Украине – всё равно, что повесить на этого "кого-то" (в нашем случае – Московский патриарха) красную тряпку. Сделать так, чтобы этого "кого-то" в Украине не стало. Ну, а большинство украинцев такие действия, однозначно поддерживают, – отмечает Андрей Еременко. – Продолжая тенденции, начавшиеся с 2014 года".

Тогда, напоминает эксперт, у нас появлялось всё больше людей, которые называли себя "атеистами Киевского патриархата". Подчеркивая тем самым свою не столько религиозную, сколько политическую позицию, суть которой – "геть від Москви!".

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