Россияне снова неудачно курят в Мелитополе: серия взрывов

Во временно оккупированном Мелитополе этой ночью раздалась серия взрывов, которые было слышно в разных районах города. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

Взрыв в Мелитополе. Фото: Телеграмм Ивана Федерова

"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует" – написал Иван Федоров.

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