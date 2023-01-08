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Россияне снова неудачно курят в Мелитополе: серия взрывов

Иван Федоров не раскрыл подробности взрывов, лишь отметив, что россияне неудачно курят на оккупированных территориях

сегодня, 09:45 comments2582
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мелитополе этой ночью раздалась серия взрывов, которые было слышно в разных районах города. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

Россияне снова неудачно курят в Мелитополе: серия взрывов

Взрыв в Мелитополе. Фото: Телеграмм Ивана Федерова

"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует" – написал Иван Федоров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — накануне Рождества стало известно, что США выделили Украине военную помощь на $3 млрд. Кроме важнейших боеприпасов, мы впервые получим бронированные машины, на чём акцентировал президент Владимир Зеленский, поблагодарив за помощь и США, и Берлин – за решение о передаче нам Iris-T, Marder і Patriot. По словам украинского лидера, "рашизм должен проиграть на поле боя, в небе, на море, в политике, экономике и энергетике". О чём говорит расширение спектра вооружений, которые американцы и европейцы передают Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам. 

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1154
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