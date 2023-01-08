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Окружение Бахмута: в США рассказали, близки ли к этому россияне

Для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте россиянам нужно, как минимум, взять под контроль две автодороги

сегодня, 09:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Аналитики Института изучения войны (ISW) действительно признают, что у российских захватчиков действительно есть определенный успех по продвижению к Соледару, но говорить о том, что россияне близки к тому, чтобы взять в оперативное окружение Бахмут – не приходится. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Окружение Бахмута: в США рассказали, близки ли к этому россияне

Бахмут. Фото: из открытых источников

В Институте изучения войны отмечают, что успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют об их неизбежном окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников.

Эксперты отмечают, что, несмотря на различные заявления и сообщения, российские войска все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Они указывают, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, россияне должны установить контроль над трассой Северск-Бахмут (сейчас 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) по меньшей мере.

"Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута", — говорится в разведке института.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-7-2023
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