Есть ли у Москвы союзники в войне – что для РФ будет означать крах путинского режима

Пока в России строят мифические планы по разделу Украины по корейскому сценарию, союзники передают нам всё больше вооружений, готовя очередные приятные сюрпризы. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов – есть ли на данный момент у России реальные союзники, а также, что для РФ будет означать крах путинского режима.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Для России крах путинского режима будет означать примерно то же, что для СССР – смерть Сталина

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Если говорить о союзниках в войне, то сейчас для РФ таковыми являются Беларусь (открыто, с ее территории нас атаковали и могут атаковать опять) и Иран (скрытый союзник, помогающий стране-агрессору поставками дронов, возможно – ракет). Они реально помогают агрессору".

К сожалению, в дипломатическом смысле Россия имеет еще немало союзников и влияния, отмечает эксперт. Она, напоминает Денис Богуш, является основной частью ОДКБ, собранной по принципу коллективной безопасности, но, как показала реальность, не справляющаяся с данной задачей. Входит в ШОС, в СНГ (и лидеры содружества приезжали в Санкт-Петербург в разгар войны, показывая, что это якобы рабочая структура).

"Кроме того, – продолжает эксперт, – Россия остается частью "Большой двадцатки", той же ООН, где как постпред Совбеза блокирует важнейшие для нас решения. И это при том, что РФ нарушила уже около 400 международных документов, включая не соблюдение правил ведения войны, нарушение территориальной целостности других государств, попрание Женевской конвенции и так далее. Логично было бы изгнать РФ из всех указанных выше структур. Но этого, увы, не происходит. Что говорит о наличии у россиян партнеров в разного рода содружествах".

Но многое, акцентирует Денис Богуш, может измениться с крахом путинского режима.

"Для России, – считает эксперт, – это будет означать примерно то же, что для СССР – смерть Сталина. Российское общество ждут такие же потрясения, как тогда – советское. Будет и развечание культа личности, и психологический надлом (большая часть россиян не представляют себе Россию без Путина) с последующими тектоническими сдвигами. Какими именно – сказать сложно. Но однозначно то, что РФ после этого не останется в тех формах, в которых существует сейчас".

Возможно любое развитие событий, но именно путинской РФ придет конец

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос прогнозирует, что крах путинского режима обозначит и крах имперской России, которую Путин строил все 20 лет своего правления.

"Вся эта вертикаль власти, все эти "скрепы", все эти экспансии – рухнет всё. Что будет потом происходить на этих необъятных просторах – сложно прогнозировать. Возможно любое развитие событий. Но именно путинской РФ придет конец. Она уже шатается, трещит по швам. Стремительно сжигает годами накопленные ресурсы. Лихорадочно мечется в поисках союзников. Но их, по сути, нет", – считает эксперт.

Беларусь, по его мнению, – это не союзник, а скорее сателлит, пассив, находящийся на содержании России.

"Иран ищет скорее свою выгоду, так или иначе помогая РФ дронами и, возможно, ракетами. Да, нас это беспокоит, нам наносят ущерб этими видами вооружений. Но иранские ресурсы тоже не безграничны, а его режим, как и российский, находится под серьезным давлением извне, да еще и внутри не всё спокойно, – поясняет Олег Белоколос. – Китай не идет навстречу России. Москва и Пекин пытаются изображать некую дружбу-сближение, но китайский бизнес точно не готов ради сотрудничества с нынешней РФ терять западные рынки. Скорее КНР пользуется возможностью скупить по дешевке российское сырье. Но не собирается делать шагов, которые могут привести к санкциям против самого Китая".

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