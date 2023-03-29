Почему от повестки, выданной в другой области, можно смело отказаться: ответ адвоката

В Украине продолжает действовать военное положение и, соответственно, продолжается, общенациональная мобилизация. Одним из способов вручения повесток есть вручение их на блокпостах. При этом есть случай, когда мужчина призывного возраста может смело отказываться от этого документа. Речь идет о тех случаях, когда человек приехал в командировку или по делах в другой регион на определённое время и ему пытаются там вручить повестку. Как передает издание "Комментарии", об этом интервью "УП" рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.

Вручение повестки. Фото: из открытых источников

Правовед обращает внимание, что речь идет только тех случаях, когда человек уехал в другой регион на короткий срок, он не менял прописку, он не относится к категории временно перемещенных лиц. И при этом человека пытаются вызвать в местный военкомат.

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Крикун-Труш отмечает, что в таком случае мужчина может смело просить составить акт отказа, ведь он не менял места жительства, поэтому представители этого ТЦК не имеют к нему никакого отношения.

"Как только ты уехал в другой регион, ты обязан в течение семи дней встать на воинский учет только в двух случаях: изменил регистрацию или ты являешься внутренне перемещенным лицом", — высказался юрист.

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