С обороны Бахмута может начаться контрнаступление: в командовании ВСУ сделали заявление

Судя по новым атакам на Бахмут, российские оккупанты не готовы отказаться от планов полностью захватить Бахмут. При этом ВСУ также не готовы оставлять свои позиции в городе, поэтому продолжают давать отпор российским захватчикам, несмотря на участившиеся штурмы врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский отметил, что цель россиян читается очень просто – они пытаются продолжить штурмовые атаки, чтобы взять город-крепость в кольцо. Задача же ВСУ – показать результат не на карте, а на поле боя, когда врагу будут нанесены максимальные потери.

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"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", — заявил командующий.

В то же время он объяснил, что главная цель ВСУ на Бахмутском направлении – сдержать врага и максимально истощить его.

"На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", — подчеркнул Сырский.

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