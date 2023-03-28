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С обороны Бахмута может начаться контрнаступление: в командовании ВСУ сделали заявление

Говоря об обороне Бахмута генерал Сырский отметил, что это позволит создать условия для освобождения территории

сегодня, 09:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Судя по новым атакам на Бахмут, российские оккупанты не готовы отказаться от планов полностью захватить Бахмут. При этом ВСУ также не готовы оставлять свои позиции в городе, поэтому продолжают давать отпор российским захватчикам, несмотря на участившиеся штурмы врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

С обороны Бахмута может начаться контрнаступление: в командовании ВСУ сделали заявление

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский отметил, что цель россиян читается очень просто – они пытаются продолжить штурмовые атаки, чтобы взять город-крепость в кольцо. Задача же ВСУ – показать результат не на карте, а на поле боя, когда врагу будут нанесены максимальные потери.


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"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", — заявил командующий.

В то же время он объяснил, что главная цель ВСУ на Бахмутском направлении – сдержать врага и максимально истощить его.

"На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", — подчеркнул Сырский.

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Также издание "Комментарии" сообщало — серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/osirskiy/28
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