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Будет ли усиление мобилизации в Украине: в Раде разъяснили слова Арахамии

Не идет речь о необходимости увеличивать возможности ВСУ из-за расширения тактического ядерного оружия в Беларуси

сегодня, 14:22
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Автор:

Кравцев Сергей

На сегодня в ВСУ хватает мобилизационного ресурса, мобилизационные мероприятия проводятся постоянно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский.

Будет ли усиление мобилизации в Украине: в Раде разъяснили слова Арахамии

ВСУ. Фото из открытых источников

Так Вениславский отреагировал на заявление нардепа Давида Арахамии, который в комментарии "Sky News" накануне допустил, что в Украине может начаться дополнительная мобилизация с учетом растущих угроз со стороны Беларуси.


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Вениславский пояснил, что говорить о нарастающей угрозе со стороны Беларуси преждевременно. Нет оснований утверждать, что в ближайшее время может состояться повторное вторжения с этой страны. Как и было ранее на территории этой страны вблизи украинской границы находятся 5-6 тысяч военных, один отряд спецназначения. Они осуществляют определенные демонстрационные действия, но признаков того, что с территории республики может быть расширена агрессия, на данный момент нет.

При этом нардеп добавил, что нет необходимости в увеличении украинского войска из-за заявлений Путина о желании разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Что касается дополнительной волны мобилизации, Федор Вениславский отметил, что в этом нет необходимости, так к в Украине и так военное положение, действует всеобщая мобилизация и на военную службу призывают все, кого необходимо.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u-yRmcfYnIs&t=949s
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