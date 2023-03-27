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В Украине могут усилить мобилизацию: у Зеленского объяснили нюанс

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что, если Беларусь получит ядерное оружие, в Украине могут усилить мобилизацию

сегодня, 12:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Мобилизация в Украине может существенно усилить темп, если Беларусь все же получит от России ядерное оружие. Однако пока в Украине не относятся серьезно к угрозам российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире "Sky News".

В Украине могут усилить мобилизацию: у Зеленского объяснили нюанс

ВСУ. Фото из открытых источников

"Мы не верим, что может произойти, но никто не знает. Мы в течение этого года узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться, и масштаб, с которым они это сделали", — заявил глава "Слуги народа".


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По его мнению, Украина должна быть готова к тому, что Россия может передать ядерное оружие Беларуси. По словам Арахамии, такие действия РФ могут привести к тому, что произойдет повторное вторжение с Беларуси, откроется второй фронт. В таком случае в Украине могут объявить дополнительную мобилизацию.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас, эта территория и рельеф похожи на болота. Поэтому будет тяжело напасть", — заявил нардеп.

Отметим, после того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Сможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — это может заставить российского диктатора Путина вернуться к переговорам: в Институте изучения войны (ISW) назвали вариант.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JgUC0U7Zq_0
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