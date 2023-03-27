В Украине могут усилить мобилизацию: у Зеленского объяснили нюанс

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Кравцев Сергей
Мобилизация в Украине может существенно усилить темп, если Беларусь все же получит от России ядерное оружие. Однако пока в Украине не относятся серьезно к угрозам российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире "Sky News".
ВСУ. Фото из открытых источников
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По его мнению, Украина должна быть готова к тому, что Россия может передать ядерное оружие Беларуси. По словам Арахамии, такие действия РФ могут привести к тому, что произойдет повторное вторжение с Беларуси, откроется второй фронт. В таком случае в Украине могут объявить дополнительную мобилизацию.
Отметим, после того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Сможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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