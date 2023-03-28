Почему уничтожение Донбасса россияне преподносят как «победу» - чего пытаются добиться

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом. Об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW). В последнее время оккупанты буквально стирают с лица земли Авдеевку, как сделали ранее со многими городами Донбасса. Всё так же жарко в районах Бахмута, Марьинки, Угледара. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подчеркивает, что Украина продолжит удерживать Бахмут, а главная задача ВСУ сейчас – "истощить превосходящие силы" РФ. Почему рос-пропаганде удается "продавать" уничтожение целых городов как их "освобождение"? Что уже продемонстрировала Битва за Донбасс, в которой, похоже, захлебывается российское наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Разрушенная Авдеевка. Фото из открытых источников

Оккупанты пытаются добиться хоть какой-то победы в преддверии 9 мая

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец поясняет:

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"Сейчас – самая острая фаза боев на Донбассе. Фактически, противник поставил на кон всё. И прилагает максимум усилий для захвата Авдеевки, Бахмута, Марьинки, Лимана. По этим направлениям то и дело перемещаются остатки подразделений ЧВК "Вагнер". При этом, следует понимать, что значительная часть элитных вагнеровцев полегла в боях под Бахмутом".

В общем же, Битва за Донбасс демонстрирует, что у оккупантов нет особого продвижения, считает эксперт. Они пытаются добиться хоть какой-то победы в преддверии 9 мая. Кремлю важно что-то "продать" россиянам, продемонстрировать некие "успехи". Ну, а ВСУ постараются сделать так, чтобы "гордится" Путину и его окружению было нечем, отмечает Тарас Березовец.

"Почему удается "продавать" как "победу" и "освобождение" уничтожение очередного города на том же Донбассе? Потому что в РФ очень отупевшее население, которому пропаганда промывала мозг десятилетиями, называя белое черным и наоборот, – поясняет эксперт. – Мы видели на примерах того же Соледара, видим на примерах Марьинки, Бахмута, что эти города просто уничтожаются. И восстановить их будет невозможно. Но для русских — и так сойдет. Для них даже уничтоженная, непригодная для жизни земля — лучше, чем земля, где живут мифические укрофашисты".

В связи с затягиванием войны, неудачами российской армии, всё большая часть граждан РФ задумываются о том, что происходит на самом деле

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера поделился таким комментарием:

"Для того, чтобы ответить на вопрос, почему рос-пропаганде удается "продавать" происходящий ужас как "освобождение", нужно сначала разобраться – кому именно "продавать". Насколько воспринимается, кем и где, идея такой войны. Среди граждан Украины, оказавшихся в оккупации, действительно, есть те, кто принял подобный подход агрессора. Таких людей не так много, но и не так мало, как нам бы хотелось. Я как житель Мариуполя знаю, что ряд оставшихся там граждан приняли именно российскую трактовку событий. По их мнению, все разрушения украинских городов — дело рук исключительно ВСУ. С другой стороны, я точно знаю, что ничего подобного рос-пропаганде не удается "продать" большей части жителей временно оккупированных территорий Украины. Как выехавшим оттуда, так и оставшимся. У меня есть инсайды с той стороны. И там многие ждут Украину, отвергая российскую пропаганду".

Так что, поясняет эксперт, России удается "продать" свою версию событий лишь тем, кто в это хочет верить.

"Но даже внутри РФ делать это всё сложнее. В связи с затягиванием войны, неудачами российской армии, всё большая часть граждан страны-агрессора (как это видно по соцсетями и некоторым просочившимся записям с высказываниями различных категорий людей), задумываются о том, что происходит на самом деле. И поддается сомнению вся эта "освободительная" т.н. "СВО". Стоит также обратить внимание на значительное падение за год (на 25-30%) аудитории ведущих телеканалов РФ. То есть, даже внутри государства-агрессора доверие к пропаганде резко сокращается", – констатирует Сергей Магера.

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