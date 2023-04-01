Рекордный кредит МВФ для Украины: в чем его уникальность – что настораживает

МВФ одобрил рекордную программу для Украины – кредит в 15,6 млрд долларов, рассчитанный на четыре года. Что можно сказать о новой программе? В чём ее уникальность, какие есть не особо приятные моменты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Украина после войны будет критически зависеть от иностранных партнеров

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

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"Хорошо, что деньги дали, что программу согласовали. Такая помощь – благо, особенно в условиях военного времени. При этом, есть такое понятие как моральная угроза полученных денег. Когда у тебя бардак в финансах, в макроэкономике, а тебе говорят – молодец, всё хорошо, у вас нацбанк лучший в мире, Министерство финансов – лучшее в мире. И давайте работать в рамках той парадигмы, которая была до начала горячей фазы войны. И это означает, что та макроэкономическая модель (по бюджетной, налоговой политике, по монетарной политике) остается прежней. То есть, Украину пытаются поставить в режим, который уже сделал ее самой бедной и одной из самых стагнирующих стран Европы. С негативными темпами экономического роста в последние лет десять. С периодом, когда за 20 лет не было ни одного года сбалансированного бюджета. Со среднегодовой инфляцией за тот же период около 13%".

По словам эксперта, возвращение к этому же режиму (что прописано в условиях нового соглашения с МВФ – налоги, регуляция и так далее) в условиях, когда экономический субъект находится в совершенно ином, чем ранее, состоянии (война и ее последствия), выглядит более чем странно.

Что резко сокращает шансы Украины на то, чтобы после войны перезагрузить модель развития. У нас останется бюрократическая экономика с высокими рисками формирования новых олигархов, новых структур, способных захватить госпредприятия, а также "сесть" на потоки инвестиций, репараций, которые могут прийти в Украину после нашей победы". "Как странно и то, – продолжает Ярослав Романчук, – что новая реальность не учитывается моделях экспертов МВФ и тех людей с нашей стороны, которые ведут с ними переговоры. Все те моменты, которые были обозначены МВФ еще в декабре прошлого года, которые обсуждались во время новых переговоров (речь о восстановлении налогового режима, действовавшего до широкомасштабной российской агрессии, усилении регуляторки со стороны государства, сохранении режима госрасходов более 60% ВВП), остались

Если бы МВФ был организацией, несущей в себе новую модель экономического роста, это было бы замечательно, отмечает экономист. Но, к сожалению, мы имеем печальные примеры того, что Фонд сделал с Аргентиной, Шри-Ланкой, Тунисом, десятками других стран. В их ряду может оказаться и Украину.

И чему МВФ всячески потворствует". "Как блок НАТО в своей время профукал российскую угрозу и недооценил Украину, так и МВФ, Всемирный банк, до сих пор, похоже, не поняли, что следует искать новые модели развития для развивающихся стран, – считает Ярослав Романчук. – Просто давать деньги на обеспечение бюджетной устойчивости, платежного баланса – большого ума не надо. Но что мы имеем в итоге? В 2022-м рост госдолга вырос в Украине с 48% до почти 87%. С угрозой превысить 100% в этом году. Это говорит о том, что Украина после войны будет критически зависеть от иностранных партнеров. Тогда как даже во время войны следовало искать самостоятельные источники роста. Чего наша власть не делает

Такое внимание со стороны международных финансовых организаций еще раз подтверждает максимальную поддержку Украины мировым сообществом

По словам кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, уникальность нового соглашения в том, что для предоставления такого займа МВФ пришлось изменять свою политику и значительный размер заимствования при значительном падении экономики страны в условиях войны.

"Это произошло потому, что специалисты МВФ считают именно войну в Украине причиной, которая будет значительно влиять на замедление мирового роста экономики в текущем периоде", – поясняет эксперт.

Следовательно, продолжает он, поддержка Украины для победы и прекращения агрессии со стороны России, в том числе для МВФ, является важным вектором выполнения своих задач в мире.

"Такое внимание со стороны международных финансовых организаций еще раз подтверждает максимальную поддержку Украины мировым сообществом и убежденность в нашем успехе и быстром восстановлении после победы", – констатирует Андрей Рязанцев.

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