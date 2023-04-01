Рекордный кредит МВФ для Украины: в чем его уникальность – что настораживает

МВФ одобрил рекордную программу для Украины – кредит в 15,6 млрд долларов, рассчитанный на четыре года. Что можно сказать о новой программе? В чём ее уникальность, какие есть не особо приятные моменты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Доллары. Фото из открытых источников
Украина после войны будет критически зависеть от иностранных партнеров
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:
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"Хорошо, что деньги дали, что программу согласовали. Такая помощь – благо, особенно в условиях военного времени. При этом, есть такое понятие как моральная угроза полученных денег. Когда у тебя бардак в финансах, в макроэкономике, а тебе говорят – молодец, всё хорошо, у вас нацбанк лучший в мире, Министерство финансов – лучшее в мире. И давайте работать в рамках той парадигмы, которая была до начала горячей фазы войны. И это означает, что та макроэкономическая модель (по бюджетной, налоговой политике, по монетарной политике) остается прежней. То есть, Украину пытаются поставить в режим, который уже сделал ее самой бедной и одной из самых стагнирующих стран Европы. С негативными темпами экономического роста в последние лет десять. С периодом, когда за 20 лет не было ни одного года сбалансированного бюджета. Со среднегодовой инфляцией за тот же период около 13%".
По словам эксперта, возвращение к этому же режиму (что прописано в условиях нового соглашения с МВФ – налоги, регуляция и так далее) в условиях, когда экономический субъект находится в совершенно ином, чем ранее, состоянии (война и ее последствия), выглядит более чем странно.
"Как странно и то, – продолжает Ярослав Романчук, – что новая реальность не учитывается моделях экспертов МВФ и тех людей с нашей стороны, которые ведут с ними переговоры. Все те моменты, которые были обозначены МВФ еще в декабре прошлого года, которые обсуждались во время новых переговоров (речь о восстановлении налогового режима, действовавшего до широкомасштабной российской агрессии, усилении регуляторки со стороны государства, сохранении режима госрасходов более 60% ВВП), остались
. Что резко сокращает шансы Украины на то, чтобы после войны перезагрузить модель развития. У нас останется бюрократическая экономика с высокими рисками формирования новых олигархов, новых структур, способных захватить госпредприятия, а также "сесть" на потоки инвестиций, репараций, которые могут прийти в Украину после нашей победы".
Если бы МВФ был организацией, несущей в себе новую модель экономического роста, это было бы замечательно, отмечает экономист. Но, к сожалению, мы имеем печальные примеры того, что Фонд сделал с Аргентиной, Шри-Ланкой, Тунисом, десятками других стран. В их ряду может оказаться и Украину.
"Как блок НАТО в своей время профукал российскую угрозу и недооценил Украину, так и МВФ, Всемирный банк, до сих пор, похоже, не поняли, что следует искать новые модели развития для развивающихся стран, – считает Ярослав Романчук. – Просто давать деньги на обеспечение бюджетной устойчивости, платежного баланса – большого ума не надо. Но что мы имеем в итоге? В 2022-м рост госдолга вырос в Украине с 48% до почти 87%. С угрозой превысить 100% в этом году. Это говорит о том, что Украина после войны будет критически зависеть от иностранных партнеров. Тогда как даже во время войны следовало искать самостоятельные источники роста. Чего наша власть не делает
. И чему МВФ всячески потворствует".
Такое внимание со стороны международных финансовых организаций еще раз подтверждает максимальную поддержку Украины мировым сообществом
По словам кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, уникальность нового соглашения в том, что для предоставления такого займа МВФ пришлось изменять свою политику и значительный размер заимствования при значительном падении экономики страны в условиях войны.
"Это произошло потому, что специалисты МВФ считают именно войну в Украине причиной, которая будет значительно влиять на замедление мирового роста экономики в текущем периоде", – поясняет эксперт.
Следовательно, продолжает он, поддержка Украины для победы и прекращения агрессии со стороны России, в том числе для МВФ, является важным вектором выполнения своих задач в мире.
"Такое внимание со стороны международных финансовых организаций еще раз подтверждает максимальную поддержку Украины мировым сообществом и убежденность в нашем успехе и быстром восстановлении после победы", – констатирует Андрей Рязанцев.
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