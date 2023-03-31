Новая программа МВФ для поддержки Украины: главные плюсы и минусы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Совет директоров МВФ намерен 31 марта рассмотреть запрос Украины на открытие новой (четырехлетней) программы расширенного финансирования EFF. Ранее для ее утверждения была даже изменена политика финансовых гарантий Фонда. Украина может получить в течение четырех лет около 15 млрд долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" подводные камни грядущего соглашения.
МВФ. Фото: Getty Images
Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В то же время, отмечает эксперт, работа с МВФ в случае с нашей страной, а точнее чередой руководителей экономического блока (при разных президентах), отличается системной недальновидностью. Аналогичное можно сказать о действиях правящих партии, считает он.
По словам эксперта, Украине сейчас нужна кардинальная смена подхода к формированию экономической политики, основанная на трех принципах.
1. Открыть и вести бизнес в Украине должно быть просто и безопасно.
2. Государство поддерживает и оберегает всех, кто создает рабочие места, в т.ч. и самозанятых.
3. Внешняя политика способствует максимальному продвижению товаров и услуг украинских производителей на внешние рынки.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко напоминает, что сотрудничество МВФ со странами-заемщиками имеет всего три базовых варианта.
Первый – регулярное финансирование (делится на краткосрочное — stand-by и расширенное/удлиненное краткосрочное — EFF). Это финансирование для исправления краткосрочных макроэкономических дисбалансов и/или на поддержку экономических реформ в странах-членах, поясняет Юрий Гаврилечко.
Второй вариант – концессионное финансирование, предназначенное для менее развитых стран, чей доход на душу населения не превышает 825 долларов. Этот вид финансирования предоставляется на льготных условиях под 0,5% годовых с выплатой долга через 10 лет, отмечает эксперт.
Третий вариант – специальное финансирование, которое предоставляется в связи с чрезвычайными обстоятельствами. К последним относятся стихийные бедствия, социальные беспорядки, резкое падение цен на экспортные товары или повышение их – на импортные.
Читайте также на портале "Комментарии" — что заставляет россиян погибать в Украине за идеи Путина – могут ли они одуматься.
Обсуждения
Новости