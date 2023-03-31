Новая программа МВФ для поддержки Украины: главные плюсы и минусы

Совет директоров МВФ намерен 31 марта рассмотреть запрос Украины на открытие новой (четырехлетней) программы расширенного финансирования EFF. Ранее для ее утверждения была даже изменена политика финансовых гарантий Фонда. Украина может получить в течение четырех лет около 15 млрд долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" подводные камни грядущего соглашения.

МВФ. Фото: Getty Images

Украине сейчас нужна кардинальная смена подхода к формированию экономической политики

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:

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"Новая программа от МВФ на 15,6 млрд долларов финансирования – это не столько про выгодный заём (деньги от МВФ "дешевыми" никогда для Украины не были, да и объем требуемых нашей стране финансовых средств в среднесрочной перспективе – значительно выше), сколько про благоприятный для нашей страны прецедент. А именно – финансирование страны, которая ведет полномасштабную войну на своей территории. И будем надеяться, что другие финансовые организации последуют примеру МВФ и более активно начнут оказывать финансовую помощь Украине. Вследствие чего, наша страна получит достаточную финансовую подушку, чтобы в процессе подпрыгиваний от падения экономики об дно, не разбиться вдребезги".

В то же время, отмечает эксперт, работа с МВФ в случае с нашей страной, а точнее чередой руководителей экономического блока (при разных президентах), отличается системной недальновидностью. Аналогичное можно сказать о действиях правящих партии, считает он.

Закончится это предсказуемо плохо – темпы восстановления экономики нашей страны будут длительное время стремиться к нулю". "Под требования наших "финансовых партнеров" всегда подкладывается сиюминутная выгода в виде варварского "закручивания гаек" субъектам экономической деятельности, невзирая на последствия, – поясняет Андрей Гарнат. – Вот и сейчас масштабный провал во внутренней (экономической) политике, который вызвал в стране острую нехватку рабочих мест, доступного финансирования для реального сектора, пытаются утолить "соленой водой" плотного фискального давления

По словам эксперта, Украине сейчас нужна кардинальная смена подхода к формированию экономической политики, основанная на трех принципах.

1. Открыть и вести бизнес в Украине должно быть просто и безопасно.

2. Государство поддерживает и оберегает всех, кто создает рабочие места, в т.ч. и самозанятых.

3. Внешняя политика способствует максимальному продвижению товаров и услуг украинских производителей на внешние рынки.

"При таком подходе экономика в скором времени самостоятельно начнет восстанавливаться, генерируемый компаниями доход будет возрастать, ВВП выйдет на устойчивый рост, а потребность во внешних государственных займах сменится на зарубежные инвестиции в нашу страну", – уверен Андрей Гарнат.

Чего-то более вредного для экономики, чем подобные соглашения с МВФ придумать сложно

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко напоминает, что сотрудничество МВФ со странами-заемщиками имеет всего три базовых варианта.

Первый – регулярное финансирование (делится на краткосрочное — stand-by и расширенное/удлиненное краткосрочное — EFF). Это финансирование для исправления краткосрочных макроэкономических дисбалансов и/или на поддержку экономических реформ в странах-членах, поясняет Юрий Гаврилечко.

Второй вариант – концессионное финансирование, предназначенное для менее развитых стран, чей доход на душу населения не превышает 825 долларов. Этот вид финансирования предоставляется на льготных условиях под 0,5% годовых с выплатой долга через 10 лет, отмечает эксперт.

Третий вариант – специальное финансирование, которое предоставляется в связи с чрезвычайными обстоятельствами. К последним относятся стихийные бедствия, социальные беспорядки, резкое падение цен на экспортные товары или повышение их – на импортные.

"Так вот, сейчас Украина и МВФ договариваются о стандартном варианте регулярного финансирования. Это, в свою очередь, говорит о том, что война как фактора изменения условий работы нашей страны с Фондом, не рассматривается! Все ресурсы от такого стандартного соглашения пойдут туда же, куда и все предыдущие – на погашение долгов прошлых периодов и гарантий вывода из Украины капиталов западных компаний. Чего-то более вредного для экономики, чем подобные соглашения с МВФ придумать сложно", – резюмирует Юрий Гаврилечко.

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