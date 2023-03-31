Что заставляет россиян погибать в Украине за идеи Путина – могут ли они одуматься

Российский диктатор Владимир Путин из-за опасений за стабильность своего режима вряд ли сразу направит недавно мобилизованных россиян в Украину. Так считают представители Института изучения войны (ISW). При этом, известно, что Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию (повестки собираются вручить около 150 тыс. россиян). Среди возможных сценариев, когда Путин вынужден будет прекратить войну, называются массовый отказ жителей РФ идти воевать, а также саботаж кремлевских приказов со стороны определенных сил непосредственно в армии. Почему ставка Кремля на использование россиян как "пушечного мяса" до сих пор не вызвала массовых протестов? Есть ли вероятность, что потери на фронте, которые уже превысили 170 тысяч, а также перевод войны "в долгую", втягивание в нее всё больших слоев населения, приведут к скорому падению путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В краткосрочной перспективе не прослеживается возможность для серьезных революционных действий внутри РФ

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет:

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"170 тысяч человек, которых агрессор уже потерял в Украине, это капля в море для РФ с ее более чем 140-миллионным населением. К тому же, российское общество приучили к большим потерям. В той же Второй мировой счет шел на десятки миллионов. Плюс – путинский режим позаботился, чтобы финансовые компенсации отбивали любое желание протестовать. Мемами стали машины и шубы, на которые родные с радостью обменивают жизни своих сыновей, мужей и так далее. Так что пока для российского общества потери – не критичны".

Учитывая это, закручивание гаек властями и силовиками, мощный пресс пропаганды, эксперт не видит в краткосрочной перспективе возможности для серьезных революционных действий внутри РФ. Но к ним, акцентирует он, может подтолкнуть сокрушительное поражение российских оккупационных войск в Украине. Их остатки, которые вернуться, будут искать виноватых в руководстве, поясняет Максим Яли. Такие примеры уже есть – на командование жалуются довольно много.

"Во время активных поисков "козлов отпущения", остатки российской армии смогут спровоцировать массовые беспорядки, теоретически способные привести к смене власти, – прогнозирует политолог. – Но пока главным условием, как я уже отмечал, является разгром армии захватчиков в Украине. Будем надеяться, что это произойдет в текущем году".

У россиян есть рабская привычка – ползать в крови

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что зазомбированное население России будет поддерживать своего тирана до последнего.

"У россиян эта рабская привычка – ползать в крови. Вспомните архивные видео – как массово рыдали за убийцей миллионов – Сталиным. Они до сих пор считают его героем. Эта привычка героизировать палачей собственного народа передается у россиян из поколения в поколение. И каждое новое поколение выбирает себе нового маньяка-идола для поклонения", – поясняет эксперт.

Учитывая это, она не думает, что россияне способны на протесты против своего кровавого режима.

"Это похоже на фанатиков Гитлера, которые еще долгие годы, после его смерти, после вскрытия всех зверств, что творили нацисты, верили в его святость", – подчеркивает Татьяна Лупова.

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