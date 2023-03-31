Что заставляет россиян погибать в Украине за идеи Путина – могут ли они одуматься

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин из-за опасений за стабильность своего режима вряд ли сразу направит недавно мобилизованных россиян в Украину. Так считают представители Института изучения войны (ISW). При этом, известно, что Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию (повестки собираются вручить около 150 тыс. россиян). Среди возможных сценариев, когда Путин вынужден будет прекратить войну, называются массовый отказ жителей РФ идти воевать, а также саботаж кремлевских приказов со стороны определенных сил непосредственно в армии. Почему ставка Кремля на использование россиян как "пушечного мяса" до сих пор не вызвала массовых протестов? Есть ли вероятность, что потери на фронте, которые уже превысили 170 тысяч, а также перевод войны "в долгую", втягивание в нее всё больших слоев населения, приведут к скорому падению путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет:
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Учитывая это, закручивание гаек властями и силовиками, мощный пресс пропаганды, эксперт не видит в краткосрочной перспективе возможности для серьезных революционных действий внутри РФ. Но к ним, акцентирует он, может подтолкнуть сокрушительное поражение российских оккупационных войск в Украине. Их остатки, которые вернуться, будут искать виноватых в руководстве, поясняет Максим Яли. Такие примеры уже есть – на командование жалуются довольно много.
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что зазомбированное население России будет поддерживать своего тирана до последнего.
Учитывая это, она не думает, что россияне способны на протесты против своего кровавого режима.
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