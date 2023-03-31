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Почему Путин боится отправлять недавно мобилизованных в Украину: ответ ISW

Аналитики ISW отмечают, Путин боится социальной напряженности из-за отправки недавно мобилизованных в Украину

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за опасений за стабильность своего режима российский диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Почему Путин боится отправлять недавно мобилизованных в Украину: ответ ISW

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитиков, Путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников — и потому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор добровольцев.                                                 


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"Поэтому призывники, скорее всего, воевать не поедут, но их все равно тоже надо где-то обучать. "Учебные мощности России ограничены, и то, что их займут призывники, которые не будут воевать в Украине в 2023 году, лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев, которые воевать будут", — говорится в сводке ISW.

Аналитики считают, что Россия может попытаться набрать пополнение для частей в Украине, принуждая или уговаривая подписать контракт какую-то часть солдат, что заканчивают службу по призыву и уже в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы воевать.

"Но насколько успешным может быть это предприятие, далеко не ясно", — отмечает в отчете Институт изучения войны.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию.

В указе Путина отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию по территории всей России военкомы должны нагрести не менее 147 тысяч россиян.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2023
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