Какие ожидания на дипломатическом и военном фронтах в Украине – на что делает ставку Запад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы мы можем быть более активными на передовой. О том, что на украинское контрнаступление позитивно повлияет прибытие западной бронетехники, говорят многие эксперты. Тем временем в США дали понять, что не примут "мирных предложений" Китая или других стран, в которых могут содержаться пункты, выполнение которых станет подыгрыванием россии. Как может в обозримом будущем развиваться ситуация на военном и дипломатическом фронтах в ракурсе полномасштабной российско-украинской войны, которая идет уже 400 дней? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Именно силовое продвижение ВСУ к границам россии, оттеснение оккупантов является залогом адекватных мирных переговоров

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что у Украины достаточно мотивации и воли, чтобы силой выгнать российских оккупантов со своей земли. На ситуацию на фронте, по его словам, основополагающее влияние оказывают два фактора: оружие и дипломатия.

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"По поводу оружия, нам необходимо современное, которое наносит точные удары на дистанцию свыше 150 км – это приоритет. Украина неоднократно доказывала западным партнерам, что наносит удары по противнику исключительно на оккупированных территориях и не бьет по территории рф, – отмечает эксперт. – Именно силовое продвижение ВСУ к границам россии, оттеснение оккупантов является залогом адекватных мирных переговоров. Сегодня страна-агрессор не демонстрирует адекватности, предлагая нам смириться с захваченными силой украинскими территориями. Мы должны силой усмирить оккупантов – и лишь после этого проводить переговоры на справедливых для Украины и всего цивилизованного мира условиях".

Что касается дипломатической составляющей, то Украина стремится к миру и хочет закончить кровопролитие как можно быстрее, подчеркивает Сергей Быков.

Также в поддержку формулы мира Владимира Зеленского выступает и Европейский Союз", – напоминает эксперт. "На ключевых международных площадках Украина представляет формулу мира Владимира Зеленского из 10 пунктов, в основе которой лежит Устав ООН. Данная формула идет в унисон с позицией Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года

Он акцентирует, что Украина решительно готова обсуждать со всеми странами пути завершения войны. Так, Владимир Зеленский публично приглашает китайского председателя Си Цзиньпина в Киев, чтобы обсудить мирные инициативы.

"Во время войны Киев посещали Макрон, Шольц, Байден и десятки других лидеров государств и правительств. Если руководитель КНР действительно позиционирует себя как международный лидер, который стремится к миру, то и ему имеет смысл посетить Киев для переговоров с украинским президентом", – отмечает Сергей Быков.

Для цивилизованного мира принципиально важно, чтобы наше контрнаступление было успешным

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких, рассуждает так:

"Позиция и цели Украины в этой развязанной против нас россией войне четко артикулированы президентом Зеленским. А украинская Резолюция, содержащая все основные положения "мирного плана Зеленского", поддержана ГА ООН".

Краеугольным камнем нашего подхода, напоминает эксперт, является, в частности, необходимость восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в пределах международно признанных границ. И, подчеркивает Валентин Гладких, это положение пока никем в цивилизованном мире не ставится под сомнение.

"Учитывая это, для цивилизованного мира принципиально важно, чтобы наше контрнаступление было успешным, – поясняет политолог. – Потому что именно от его успеха зависит в значительной степени дальнейшая эволюция международной системы безопасности. Путинский режим не должен выйти из этой войны даже с мизерными территориальными или какими-либо другими достижениями".

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