На результат контрнаступления повлияет западная бронетехника, - эксперт

Военный эксперт Петр Черник в комментарии для Military Media Center отметил, что поступление в Украину современных западных танков и другой бронетехники обязательно поможет добиться успеха на фронте, пишут "Комментарии".



Беспрецедентный пакет современной западной бронетехники обеспечит результат на поле боя

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"Наш большой бронепакет нарастает, он беспрецедентен со времен Второй мировой войны", — сказал Петр Черник, комментируя прибытие в Украину британских танков Challenger 2 и танков Leopard 2 немецкого производства.

Эксперт добавил, что при этом не менее важны поставки таких БМП как M2 Bradley и Marder.

"Если наши союзники предоставляют нам такое колоссальное количество техники, значит они хорошо понимают, что нужно для серьезных операций, — сказал аналитик. — Таким образом, наш боепотенциал существенно-существенно возрастет".

Петр Черник объяснил, что танки Challenger 2, Leopard 2 и анонсированные до прибытия американские M1 Abrams преобладают всю российскую технику, в частности, в части прицеливания. По его словам, эти танки имеют тепловизорные, лазерные, очень качественные оптические прицелы и могут работать на расстоянии более 3 километров в любое время дня и в любую погоду.

"При таких условиях российская бронетехника превращается в куропаток в поле, на которые зашел охотник с качественным ружьем", — сказал эксперт.

Он добавил, что время, место и способ применения бронекулака определяют украинские военные командующие. Украинские войска уже получили танки Leopard 2 от ряда стран, в том числе Польша, Германия, Португалия.

Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

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