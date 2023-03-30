400-й день полномасштабной войны в Украине: главные выводы – о чем говорят заявления сторон

Сегодня, 30 марта, Украина переживает 400-й день полномасштабного российского вторжения. Верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи призвал продолжать поддерживать Украину вплоть до нашей победы над агрессором. Он также подчеркнул, что эта война стала вызовом для коллективной безопасности НАТО. Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверят, что война будет продолжаться еще долго. А министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мы точно победим, когда будут восстановлены наши границы по состоянию на 1991 год, обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. О чем говорят все эти заявления? Какие главные выводы и ожидания на 400-й день полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Агрессор фатально переоценил свои силы и недооценил способность Украины сопротивляться

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков рассуждает так:

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"Заявления политиков и чиновников по поводу войны, которая давно развивается по своим законам, не говорят ни о чем. Это – некие желания сторон, под которыми минимум оснований. В данном случае, заявления просто подчеркивают, что позиции воюющих сторон остаются диаметрально противоположными. А значит, ни одна из сторон не считает себя побежденной – и намерена воевать до победы, как она себе ее представляет".

Из выводов, по мнению эксперта, пока можно сделать один: агрессор фатально переоценил свои силы и недооценил способность Украины сопротивляться, а также готовность ее союзников это сопротивление поддерживать.

"То есть, главный геополитический рецепт из питерской подворотни "Мы сделаем, что хотим, и ничего нам за это не будет", не сработал. И сейчас Украина ждет исключительно украинского наступления и освобождения оккупированных земель. Ничего другого в качестве повода для переговоров с агрессором украинское общество не примет. Наша власть об этом знает, и это хорошо", – констатирует Александр Кочетков.

От того, как сложится ситуация в Украине, будет зависеть на каких ценностях будет стоять мировой порядок

По словам политтехнолога Петра Охотина, что касается сроков войны, реальной ситуации и прогнозов, тут следует доверять только источникам, имеющим компетенцию и видение реальной картины. А именно – президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Валерию Залужному, министру обороны Алексею Резникову.

"Прогнозы других лиц, вероятно, продиктованы либо определенными интересами, либо некими задачами. Особенно это касается слов Дмитрия Пескова, который для украинцев точно не является авторитетным источником", – поясняет Петр Охотин.

Комментируя слова о вызовах для НАТО, эксперт считает вполне логичным, что война такого масштаба в центре Европы является вызовом для всей архитектуры коллективной безопасности – НАТО или ООН.

"И от того, как сложится ситуация в Украине, будет зависеть на каких ценностях будет стоять мировой порядок – будет ли это демократия или диктатура с нотками диджитала и архаики", – уверен Петр Охотин.

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