400-й день полномасштабной войны в Украине: главные выводы – о чем говорят заявления сторон

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Кравцев Сергей
Сегодня, 30 марта, Украина переживает 400-й день полномасштабного российского вторжения. Верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи призвал продолжать поддерживать Украину вплоть до нашей победы над агрессором. Он также подчеркнул, что эта война стала вызовом для коллективной безопасности НАТО. Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверят, что война будет продолжаться еще долго. А министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мы точно победим, когда будут восстановлены наши границы по состоянию на 1991 год, обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. О чем говорят все эти заявления? Какие главные выводы и ожидания на 400-й день полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков рассуждает так:
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Из выводов, по мнению эксперта, пока можно сделать один: агрессор фатально переоценил свои силы и недооценил способность Украины сопротивляться, а также готовность ее союзников это сопротивление поддерживать.
По словам политтехнолога Петра Охотина, что касается сроков войны, реальной ситуации и прогнозов, тут следует доверять только источникам, имеющим компетенцию и видение реальной картины. А именно – президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Валерию Залужному, министру обороны Алексею Резникову.
Комментируя слова о вызовах для НАТО, эксперт считает вполне логичным, что война такого масштаба в центре Европы является вызовом для всей архитектуры коллективной безопасности – НАТО или ООН.
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