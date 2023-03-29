Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России

Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza .

Алексей Резников (фото из открытых источников)

По его мнению, первым критерием является восстановление границ 1991 вместе с Крымом. А вторым – свобода и безопасность каждого украинца, чтобы каждый гражданин мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и улететь, куда угодно.

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По словам Резникова, третий критерий может занять немного больше времени. Но он, как юрист считает, что это будет означать окончательную победу. Речь идет о решении Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.