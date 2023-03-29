Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России

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Лиля Воробьева
Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza .
Алексей Резников (фото из открытых источников)
По его мнению, первым критерием является восстановление границ 1991 вместе с Крымом. А вторым – свобода и безопасность каждого украинца, чтобы каждый гражданин мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и улететь, куда угодно.
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По словам Резникова, третий критерий может занять немного больше времени. Но он, как юрист считает, что это будет означать окончательную победу. Речь идет о решении Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.
"Это должно походить на Нюрнберг. Нюрнберг сменил немецкую нацию. Для того, чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и должна покаяться – и это будет окончательная победа в этой войне", — заявил Резников.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, как долго будет продолжаться война. Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о продолжительности войны. Кремлевский представитель Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока Российская Федерация не достигнет своих целей. Российский политик уверяет, что для достижения своей цели нужна жесткость, целеустремленность и единство вокруг президента России Владимира Путина.
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