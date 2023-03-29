logo

BTC/USD

28208.92

ETH/USD

1797.25

LTC/USD

91.84

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России

Окончательной победой будет решение Международного уголовного суда в Гааге

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Украина точно победит в войне против России, когда будут восстановлены наши границы в 1991 году, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza .

Резников рассказал о критериях победы Украины в войне против России

Алексей Резников (фото из открытых источников)

По его мнению, первым критерием является восстановление границ 1991 вместе с Крымом. А вторым – свобода и безопасность каждого украинца, чтобы каждый гражданин мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и улететь, куда угодно.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам Резникова, третий критерий может занять немного больше времени. Но он, как юрист считает, что это будет означать окончательную победу. Речь идет о решении Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

"Это должно походить на Нюрнберг. Нюрнберг сменил немецкую нацию. Для того, чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и должна покаяться – и это будет окончательная победа в этой войне", — заявил Резников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, как долго будет продолжаться война. Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о продолжительности войны. Кремлевский представитель Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока Российская Федерация не достигнет своих целей. Российский политик уверяет, что для достижения своей цели нужна жесткость, целеустремленность и единство вокруг президента России Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!