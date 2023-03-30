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Кто самый главный союзник РФ в плане военной поддержки вторжения в Украину: ответ ISW

Эксперты ISW считают, что РФ полагается именно на Иран в плане военной поддержки вторжения в Украину

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия очень сильно полагается на Иран в плане военной и технологической поддержки вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Кто самый главный союзник РФ в плане военной поддержки вторжения в Украину: ответ ISW

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на встречу глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амир Абдоллахяна,  которая прошла 29 марта в Москве. Сообщается, что дипломаты обсудили стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве.


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Министры также, вероятно, обсудили дальнейшие закупки Россией иранских систем вооружения для использования в Украине и окончательное соглашение о поставке Россией Ирану штурмовиков Су-35. Ранее иранская компания Pouya Air Transport возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, вероятно, для поддержки поставок оружия.

Ранее аналитики ISW отмечали, что часть иранского персонала, вероятно, находится на оккупированной части Украины, напрямую поддерживая российские атаки на украинскую инфраструктуру. Иран таким образом пытается укрепить двусторонние отношения с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России для достижения этой цели.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2023
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