При каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну

За все время с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уже уничтожили более 170 тысяч окупантов, но Россия до сих пор не останавливается. У Путина нет предела по людям, но все может измениться. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, пишут "Комментарии".



Когда Путин может остановиться и завершить войну в Украине

По словам экссиловика, существуют вполне реальные сценарии, по которым кремлевский "вождь" будет вынужден прекратить войну. Пока россияне будут идти на войну, до того они будут там гибнуть. Один из возможных сценариев, когда Путин вынужден будет прекратить все – если люди массово начнут отказываться идти воевать. Также реальный вариант – если определенная сила в армии станет саботировать приказы и агитировать за завершение войны.

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"Это – противостояние по линии со стороны военных. По аналогии, как во Вьетнамской войне. Когда военные вышли на протест и потребовали, что войну нужно кончать", – отметил Ступак.

Не стоит забывать и о финансовом положении России. Путин будет вынужден завершать войну, если местный бюджет слишком сильно просядет и придется сильно "обрезать" другие расходы.

"Мощные "хлопки" также могут приблизить войну к концу. В этом контексте можно вспомнить взрыв 1 января в Макеевке, где погибли около 600 мобилизованных из Саратовской области. Тогда это повлекло за собой серьезное возмущение среди россиян в регионе. Тогда оккупанты просто конвейером их прятали. И в Саратовской области люди сильно возмущались. Но все удалось потушить – привлек местную ФСБ и полицию. Когда на фронте массово гибнут мобилизованные из одного региона, это может открыть глаза россиянам из этого региона", — подчеркнул Иван Ступак.

Напомним, "Комментарии" писали, что российский империализм застрял в головах россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.

Речь шла на портале "Комментарии" и о рассказе разведчиков на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.

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