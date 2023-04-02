Авторитарные режимы раскачивают тему ядерного оружия: о чем говорят заявление КНДР и позиция Китая

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Кравцев Сергей
Ядерная тема остается в топе после решения путинского режима накачать оружием массового поражения вассальную Беларусь. Правда, у представителей новой "оси зла" – свое видение происходящего. Так, Ким Йо Чжон – младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которая также занимает позицию замдиректора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР, опубликовала статью, где… набросилась на украинские власти. Ориентируясь на мизерно набравшую петицию на сайте президента Украины, Ким Йо Чжон делает вывод, что именно официальный Киев пытается "навлечь на свою страну ядерную катастрофу". О чем говорит вышедший на новый уровень ядерный шантаж со стороны авторитарных режимов? В какие игры тут играет Китайская Народная Республика (КНР), явно имеющая влияние и на Россию, и на Северную Корею? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что Пекин не может не реагировать на намерения разместить в Беларуси ядерное оружие – хотя бы из-за того, что публично декларировал свою позицию по нераспространению данного оружия и тем более по его применению.
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Вместе с тем, продолжает он, мы видим, что реакция Пекина на намерения Москвы довольно сдержанна.
Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса рассуждает так:
При этом, отмечает эксперт, следует понимать, что ядерный вопрос чувствителен и важен как для Китая, так и для Северной Кореи.
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