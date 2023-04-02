Авторитарные режимы раскачивают тему ядерного оружия: о чем говорят заявление КНДР и позиция Китая

Ядерная тема остается в топе после решения путинского режима накачать оружием массового поражения вассальную Беларусь. Правда, у представителей новой "оси зла" – свое видение происходящего. Так, Ким Йо Чжон – младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которая также занимает позицию замдиректора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР, опубликовала статью, где… набросилась на украинские власти. Ориентируясь на мизерно набравшую петицию на сайте президента Украины, Ким Йо Чжон делает вывод, что именно официальный Киев пытается "навлечь на свою страну ядерную катастрофу". О чем говорит вышедший на новый уровень ядерный шантаж со стороны авторитарных режимов? В какие игры тут играет Китайская Народная Республика (КНР), явно имеющая влияние и на Россию, и на Северную Корею? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Реакция Пекина на намерения Москвы достаточно сдержанна

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что Пекин не может не реагировать на намерения разместить в Беларуси ядерное оружие – хотя бы из-за того, что публично декларировал свою позицию по нераспространению данного оружия и тем более по его применению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это зафиксировано как декларациями, подписанными Си и Пу, так и в совместной декларации Китая и Германии", – отмечает эксперт.

Вместе с тем, продолжает он, мы видим, что реакция Пекина на намерения Москвы довольно сдержанна.

То есть то, что мы видим, скорее всего, стартовая переговорная позиция", – заключает Игорь Семиволос. "Я предполагаю, что китайское руководство может использовать это обстоятельство для дальнейших переговоров с представителями западных стран, как аргумент в продвижении своей позиции по китайскому "мирному плану"

Северокорейцы могут бояться, что, если в Украине разместят ядерное оружие, это может стать прецедентом для Южной Кореи

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса рассуждает так:

"Сложно сказать, что стало причиной таких заявлений со стороны Северной Кореи. Похоже, это была некая самодеятельность. Я не вижу за этим никакого Китая. Северокорейские лидеры самодостаточны в том, чтобы писать и заявлять то, что они хотят. В этом плане Китай ими точно не управляет".

При этом, отмечает эксперт, следует понимать, что ядерный вопрос чувствителен и важен как для Китая, так и для Северной Кореи.

"И последняя сделала вполне типичное для себя заявление – в том плане, что идеологически настроена против Штатов, Запада, а соответственно – Украины, имеющей их поддержку. Думаю, младшая сестра Ким Чен Ына просто решила в очередной раз уколоть Штаты, в первую очередь. Потому что это, прежде всего, не об Украине, а о противостоянии Северной Кореи с США на Корейском полуострове, – считает Илия Куса – Особенно на фоне участившихся разговоров о том, что свою ядерную программу в будущем может развивать и Южная Корея. Нельзя исключать, что северокорейцы бояться, что, если в Украине разместят ядерное оружие, это может стать прецедентом для Южной Кореи. Где имеются соответствующие предпосылки – либо для размещения американского ядерного оружия, либо для собственных соответствующих разработок".

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем понадобился домашний арест митрополита Павла – как нужно поступить с УПЦ МП.



