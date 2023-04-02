Зачем понадобился домашний арест митрополита Павла – как нужно поступить с УПЦ МП

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел Лебедь (известный как "Паша Мерседес") отправлен под домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет. Соответствующее решение было принято вечером 1 апреля Шевченковским судом Киева. Ранее СБУ сообщила ранее митрополиту Павлу о подозрении в разжигании религиозной розни, а также оправдании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Как оцениваете происходящее вокруг митрополита Павла и УПЦ МП в целом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Митрополит Павел. Фото: из открытых источников

УПЦ МП в Украине превратилась из церкви большинства в небольшую секту

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

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"Период спеси и безнаказанности для МП в Украине заканчивается. Главной проблемой для этого филиала РПЦ в Украине стала стремительная потеря поддержки в обществе. В определенной мере – после аннексии россиянами Крыма и оккупации части Донбасса в 2014-м. И массово – после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в 2022-м. Данная тенденция фиксируется всеми социологами".

То есть, поясняет эксперт, УПЦ МП в Украине превратилась из церкви большинства в небольшую секту, пусть и владеющую значительной недвижимостью.

"Но священники этой церкви убеждали себя, что это маловажно, преходяще, что у них полные церкви прихожан, что на их век хватит, – отмечает Александр Палий. – Ну, а решение суда по Павлу – очень технологичное. Власть показывает, что она не мстительна, мол, пусть Павел живет, как хочет у себя дома, проклинает и т.д. Но при этом она решает проблему сопротивления возвращению Печерской Лавры под контроль государства. Сам же Павел своим поведением и самодискредитировался, и дискредитировал УПЦ МП. Чего стоят его проклятия, потом отказ от них, постоянное изощренное вранье, его подмеченная журналистами, мягко говоря, неаскетичная одежда от Луи Виттон и т.д. Украинским религиозным деятелям придется много поработать, чтобы очистить Киево-Печерскую лавру от такого негативного имиджа, который она обрела из-за УПЦ МП. Но, уверен, и это лавре, и другим Православная церковь Украины (ПЦУ) вернет былую славу".

Решать проблему с засильем в Украине российской церкви следует радикально – поддержать в Верховной Раде законопроект о запрете УПЦ МП

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран называет то, что происходит сейчас вокруг Киево-Печерской лавры и непосредственно Павла – "цирком на дроті".

Решать проблему с засильем в Украине российской церкви следует радикально, уверен эксперт. А именно – поддержать в Верховной Раде законопроект о запрете УПЦ МП.

"Кстати, его подписали представители всех фракций, – отмечает эксперт. – Это – реальное решение проблемы. Всё прочее похоже просто на игру в долгую, которая нам совершенно не нужна. Если мы так точечно будем лишать УПЦ МП лавр, точечно же пытаться привлечь к ответственности ее священнослужителей, играющих на руку РФ, это может длиться десятилетиями".

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