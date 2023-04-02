Почему Кремль нервничает и предлагает перемирие – что ожидать на фронтах ближайшее время

Украинские военные за март 2023 смогли уничтожить рекордное с начала российского вторжения число оккупантов – 24,1 тыс. военных. Тем временем в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что крах очередных задач оккупационной армии (захвату к 31 марта всей территории Донецкой и Луганской областей) может привести к кадровым изменениям в высшем военном руководстве страны-агрессора. О чём говорит фактический провал нового российского "большого наступления"? Чего в обозримом будущем (месяц-два) ожидать на военном и дипломатическом фронтах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Военное и политическое руководство РФ находится в нервном ожидании украинского контрнаступления

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

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"Откровенные провалы армии РФ на украинских фронтах, а также перспектива скорого контрнаступления ВСУ, заставляют Кремль всё больше размышлять о перемирии. С этой целью даже был задействован президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который во время оглашения своего послания белорусскому народу пытался убедить свою аудиторию в необходимости скорейшего заключения мира между двумя сторонами, без предварительных условий и без дальнейшего перемещения своих вооружённых сил ".

Иван Ступак акцентирует, что основной посыл Кремля, озвученный Лукашенко был такой: мы все сейчас останавливаемся там, где находимся, фиксируем за РФ все оккупированные территории Украины – и никакого контрнаступления ВСУ.

В ответ на это явно контрпродуктивное отмечает эксперт, продолжается обучение наших военных, а также накопление техники, вооружения, топлива и прочего снаряжения для проведения контрнаступления.

Но теперь они будут нацелены на места скопления нашей живой силы, техники и складов, для того, чтобы сорвать украинское весеннее контрнаступление. Чего, надеемся, противнику не удастся". "Даты, сроки, масштабы и направления зависят от множества факторов (в том числе и погоды), поэтому оставим это на откуп нашему военному командованию, – говорит Иван Ступак. – Что до страны-агрессора, то там военное и политическое руководство находится в нервном ожидании украинского контрнаступления. Пытаясь вычислить, а также разведать даты, сроки, масштабы и направления. Ракетные обстрелы, бомбовые удары и налеты иранских "Шахедов" продолжатся

Учитывая, что ВСУ уничтожили массу боевых генералов и офицеров оккупационных сил, с кадрами в РФ всё весьма печально

По мнению доктора политических наук, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Игоря Петренко, рекордное количество уничтоженных россиян за март – свидетельство того, что Украина готовится к контрнаступлению.

"Похожая ситуация была в прошлом году, когда мы готовились к освобождению Харьковщины и Херсонщины, – напоминает он. – Тогда на протяжении нескольких месяцев методично "выносили" склады с вражескими боеприпасами, штабы, места дислокации оккупантов, колонны, логистику. Сейчас к этому добавилось то, что РФ разбивает лоб о донбасские крепости ВСУ. О те же Бахмут, Авдеевку, Угледар и так далее. Для россиян это уже некое сакральное место. Гиблое… Захватить Донбасс они пытаются просто потому, что Путину так хочется. Без какой-либо военной логики. Тогда как украинской армии удержание мощнейших редутов в этих краях помогает решать и тактические, и стратегические задачи. О чём неоднократно говорили и президент Зеленский, и представители Минобороны. Мы и сдерживаем противника, заставляя его концентрировать войска лишь на этих направлениях (сковывая, не давая развивать наступление где-либо еще), и уничтожаем живую силу врага в огромных количествах".

Игорь Петренко предполагает, что в российской военной верхушке могут быть некие изменения, но вряд ли на уровне начальника Генштаба Герасимова или министра обороны Шойгу. Скорее уровень будет ниже – генералы, командующие армий и так далее.

"При этом, учитывая, что ВСУ уничтожили массу боевых генералов и офицеров оккупационных сил, с кадрами в РФ всё весьма печально. Возможно, с такими переменами повременят до украинского контрнаступления. Иначе придется дважды искать "козлов отпущения". А так – все неудачи, которые были и будут у вражеской армии в Украине, можно будет повесить на одних и тех же людей", – аргументирует эксперт.

Он не сомневается, что в ближайшие месяцы нас ожидает контрнаступление ВСУ. Вероятнее всего, на тех направлениях, где противник этого особо не ждет.

"Всё, понятно, будет зависеть от погоды, от данных разведки, от соответствующей готовности наших сил и средств. Не думаю, что это будет следующая неделя, так как почва еще влажная, к тому же, прогнозируются дожди, что не способствует движению техники. Но в течение месяца-полтора Украина точно начнет наступать", – считает Игорь Петренко.

На дипломатических фронтах, по его словам, нас ожидает в течение апреля проведение 11-й встречи в формате "Рамштайн", усиление санкционного давления на Россию, обсуждение "формулы мира" президента Украины на возможном форуме.

"Следует понимать, что любые дипломатические подвижки, вероятные переговоры станут конкретно обсуждаться уже после определенных изменений на поле боя", – констатирует эксперт.

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