Какие важные события произошли в Украине и мире: чем запомнилась неделя

Последняя полноценная неделя октября была насыщена важными для Украины событиями. Продолжались активные боевые действия на ряде участков фронта, особенно в районе Авдеевки. Несмотря на обострение на Ближнем Востоке, внимание к российско-украинской войне не ослабевало, что подтвердил очередной саммит по нашей Формуле мира, прошедший на Мальте. Эксперты проанализировали эксклюзивно для издания "Комментарии" наиболее важные, с их точки зрения, события уходящей недели (с 23 по 29 октября).

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Крайне важно разблокирование работы Конгресса

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

Им стал республиканец трампистского крыла Майк Джонсон, который не является особым сторонником Украины Но учитывая, что его избрали полным составом Республиканской партии в нижней палате Конгресса, есть надежда, что такая поддержка со стороны традиционных республиканцев была предоставлена при условии, что вопрос по финансированию Украины будет выставлен на голосование". "С моей точки зрения, одним из главных событий уходящей недели стало избрание нового спикера Палаты представителей Конгресса США

Учитывая, что Белый дом предлагает в общем пакете помощи (свыше 100 млрд долларов) 61 млрд именно нашей стране, разблокирование работы Конгресса после трех недель "простоя", крайне важно, уверен Ярослав Железняк.

"Уже прозвучало заявление Джонсона, что вопрос помощи будет поставлен на голосование, – подчеркивает он. – Пока не ясно, будет ли это общий пакет (Украина, Израиль, Тайвань, усиление границы США-Мексика), либо поддержку разделят. Но сам факт того, что Конгресс входит в рабочий режим – позитивен. Надеемся, таковым для нас будет и соответствующее голосование".

Такие встречи, как на Мальте, помогают продвигать мирный план Зеленского

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний одним из наиболее значимых событий уходящей недели называет саммит на Мальте, посвященный украинской формуле мира.

Вынуждает нейтральные страны определяться, на чьей они стороне. Ведь если ты приезжаешь на подобные саммиты, приходится, так или иначе, демонстрировать свое отношение к российско-украинской войне", – поясняет эксперт. "Такие встречи помогают продвигать мирный план Зеленского, ранее утвержденный Генассамблеей ООН

Так что, констатирует он, это удачный формат, который не обязательно приведет к каким-то переговорам. Но является фоновой вещью, которая позволяет показать, что есть много игроков. Что существуют люди, заинтересованные в окончании войны в Украине.

так и негативные (о сложной ситуации в районе Авдеевки ). Тем важнее активизация на дипломатическом фронте", – акцентирует Тарас Загородний. "Понятно, что, прежде всего, всё зависит от действий ВСУ, уничтожающих агрессора. От происходящего на фронте. И тут мы имеем как позитивные сигналы на уходящей неделе ( о продвижении ВСУ на юге ),

Он обращает внимание на появление на мальтийском саммите мира Армении, которая на двух предыдущих подобных мероприятиях (в Дании и Саудовской Аравии) отсутствовала.

"Чем больше будет участников таких консультаций, тем лучше, – уверен эксперт. – Очень хорошо, что прибыли и представители Саудовской Аравии. Это весомый игрок на Ближнем Востоке, имеющий интересы в Украине, в нашем ВПК. Именно саудиты финансировали разработки Гром-1 и Гром-2 (оперативно-тактический ракетный комплекс) на Южмаше. У них есть заинтересованность и в украинском аграрном секторе".

Украинская экономика слабопредсказуема – некий черный ящик

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук важным финансово-экономическим штрихом уходящей недели считает решение НБУ снизить учетную ставку с 20 до 16%.

"Это говорит о том, что украинская экономика слабопредсказуема – некий черный ящик. Об этом – прыжки процентных ставок, с прогнозами касательно роста экономики. И всякого рода победные реляции правительства и НБУ в данном ракурсе следует соизмерять с контекстом предыдущего года (падение почти на 30%) и особо не расслабляться. Важно не просто снижать процентную ставку, сколько либерализовать валютный рынок, финансовые отношения. А этого пока нет", – констатирует эксперт.

Зато есть, акцентирует он, попадание украинская налоговой системы в рейтинг "Tax Hells Index 2023" (Налоговый ад 2023), который составил американский фонд "1841". Украина заняла в этом рейтинге четвертое место, пропустив вперед по неблагоприятности ведения бизнеса лишь Беларусь, Венесуэлу и Аргентина.

"К сожалению, вместо правильной рефлексии на эти данные, со стороны некоторых представителей украинской власти пошли "наезды" на методологию таких расчетов и так далее. Мол, не так посчитали. Увы, но мы не видим желания правительства и парламента сделать конкурентоспособную налоговую систему. Как в тех же Латвии, Эстонии. Перенимать такой опыт наши власти упорно не хотят. Они лишь усиливают фискальное давление и администрирование", – отмечает Ярослав Романчук.

Он обращает внимание на доклад Всемирного банка в ракурсе того, как Украине привлечь больше инвестиций в разные сферы экономики. Там, опять таки, подчеркивает важность реформирования правовой, фискальной систем, либерализации экономики как таковой.

"Отклика это у наших властей, увы, не находит. Скорее наоборот. Они усложняют экспорт аграрной продукции. Они ужесточают контроль за валютной выручкой. Преподносится это как меры борьбы с серым экспортом и серым рынком АПК. Но, по сути, мы видим ужесточение регулирования. Что точно не является движением в правильном направлении, – уверен эксперт. – Анализ доходов бюджета за девять месяцев также демонстрирует, что государство остается самым плохим собственником управления активами. Ну, источник роста – это 69 млрд долларов, которые мы получили с начала года от партнеров. Что существенно превышает увеличение ВВП в долларовом эквиваленте".

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