На фронте снова жарко: что задумал враг – к чему нужно готовиться

Третью неделю россияне, несмотря на большие потери, штурмуют Авдеевку. Жарко и на других участках фронта – в районе той же Марьинки, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, в районе Купянска, где противник сосредоточил огромные силы и средства. В свою очередь, Силы обороны Украины поддавливают врага на юге, а также серьезно обеспокоили агрессора, начав применять американские ракеты ATACMS. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Цель у врага всё та же – сломить украинцев морально

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что Силы обороны Украины удержат Авдеевку, перемалывая там очередные группировки противника.

Очень напряженная ситуация на Купянском направлении. Там оккупационные войска после некоторой тактической паузы, вероятно, продолжат активные наступательные действия", – прогнозирует полковник. "На Бахмутском направлении мы, скорее всего, продолжим успешные контрнаступательные действия. На южном направлении тоже есть определенные успехи, которые можно развить

Он не сомневается, что РФ продолжит и удары ракетами и беспилотниками по критической (включая энергетическую) инфраструктуре Украины. Такие атаки с наступлением холодов усилятся, уверен Влад Волошин. Страна-агрессор накапливала запас тех же ракет, чтобы долбить ими по нашей энергосистеме именно в холодное время.

Пытаясь создать коллапс, вызвать блэкауты. Усиливая террор против мирного населения не только в приграничным территориях и тех, что расположены у линии соприкосновения, но у нанося удары по гражданским объектам (кафе, общежитиям, многоэтажкам, рынкам терминалам "Новой почты") в глубине Украины.

"Цель у врага всё та же – сломить украинцев морально, раз уж не получается на поле боя", – поясняет эксперт.

Будут, отмечает он, продолжены и информационные кампании РФ – вбросы, манипуляции и так далее. В стиле – Украина не сможет больше наступать, она уже никому не нужна, мир устал от этой войны, а тут еще и обострение на Ближнем Востоке.

Это усложнит логистику противника, но не сможет помешать агрессору бить по нашим объектам критической инфраструктуры. Так что Украине важно укреплять еще и ПВО/ПРО". "Мы, в свою очередь, продолжим эффективно наносить удары по тылам противника, по скоплению боевой техники, по складам, – говорит Влад Волошин. – Благо к уже имеющимся британским ракетам Storm Shadow и французским SCALP теперь прибавились еще и американские ATACMS

Кремлю важно чем-то удовлетворить российского избирателя

По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, активизация действий противника в районе Авдеевки указывает на то, что россияне хотят продемонстрировать свою возможность достигать хоть каких-то результатов, спустя более полутора лет своей т.н. "спецоперации". Получается не очень.

"Понятно, что, имея более мощные, чем Украина, человеческие ресурсы и огромные запасы старой военной техники (плюс поддержка со стороны Ирана, Северной Кореи, а где-то и Китая), Россия имеет и возможность не отсиживаться в обороне, но и атаковать на определенных участках фронта", – поясняет политолог.

Он акцентирует, что Кремлю важно чем-то удовлетворить российского избирателя, особенно в ракурсе намеченных на март президентских выборов. Показать, что прогнозируемая путинская победа на очередных фейковых выборах подкреплена некими "достижениями".

"Со своей стороны, Украина делает собственные шаги, не всегда очень заметные, но имеющие четкую внутреннюю военную логику отрезания оккупационной армии от цепочек поставок, на отодвигание вражеских баз от линии столкновения. Параллельно с этим в огромных количествах уничтожая военную технику и живую силу противника, изматывая российскую ПВО. То есть, Украина действует методично, всё больше лишая агрессора возможности не только эффективно наступать, но и – эффективно обороняться", – констатирует Максим Джигун.

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