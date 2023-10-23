На фронте снова жарко: что задумал враг – к чему нужно готовиться

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Кравцев Сергей
Третью неделю россияне, несмотря на большие потери, штурмуют Авдеевку. Жарко и на других участках фронта – в районе той же Марьинки, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, в районе Купянска, где противник сосредоточил огромные силы и средства. В свою очередь, Силы обороны Украины поддавливают врага на юге, а также серьезно обеспокоили агрессора, начав применять американские ракеты ATACMS. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что Силы обороны Украины удержат Авдеевку, перемалывая там очередные группировки противника.
Он не сомневается, что РФ продолжит и удары ракетами и беспилотниками по критической (включая энергетическую) инфраструктуре Украины. Такие атаки с наступлением холодов усилятся, уверен Влад Волошин. Страна-агрессор накапливала запас тех же ракет, чтобы долбить ими по нашей энергосистеме именно в холодное время.
Пытаясь создать коллапс, вызвать блэкауты. Усиливая террор против мирного населения не только в приграничным территориях и тех, что расположены у линии соприкосновения, но у нанося удары по гражданским объектам (кафе, общежитиям, многоэтажкам, рынкам терминалам "Новой почты") в глубине Украины.
Будут, отмечает он, продолжены и информационные кампании РФ – вбросы, манипуляции и так далее. В стиле – Украина не сможет больше наступать, она уже никому не нужна, мир устал от этой войны, а тут еще и обострение на Ближнем Востоке.
По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, активизация действий противника в районе Авдеевки указывает на то, что россияне хотят продемонстрировать свою возможность достигать хоть каких-то результатов, спустя более полутора лет своей т.н. "спецоперации". Получается не очень.
Он акцентирует, что Кремлю важно чем-то удовлетворить российского избирателя, особенно в ракурсе намеченных на март президентских выборов. Показать, что прогнозируемая путинская победа на очередных фейковых выборах подкреплена некими "достижениями".
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