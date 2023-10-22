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Устроили кровавый штурм: россияне снова большими силами пошли на захват важного украинского города

Россияне пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей

сегодня, 19:17
Автор:
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Лиля Воробьева
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В боях за Авдеевку происходит новое обострение. Оборона города очень важна с точки блокирования попыток россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Устроили кровавый штурм: россияне снова большими силами пошли на захват важного украинского города

Россияне пошли на штурм Авдеевки (фото из открытых источников)

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Эспрессо .


"Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от окупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", — подчеркнул он.

По его словам, сегодня происходит очередное обострение "за контроль над Авдеевкой". Оккупанты не впервые пытаются взять силой город.

"Они терпели крах, сроки двигались. Сейчас видим очередное обострение", — добавил Юсов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возле Авдеевки снизилась активность россиян. Активность русских оккупационных войск в районе Авдеевки снизилась. Однако оккупанты не оставляют намерения захватить город. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Таврического толка Александр Штупун.

По его словам, на Таврическом направлении за минувшие сутки россияне нанесли ракетный удар и четыре раза ударили авиацией, в частности, сбросили управляемые авиабомбы. Также, по информации Штупуна, российские оккупанты пытались восстановить положение на Шахтерском и Запорожском направлениях. Но попытки россиян были безуспешными.

Также "Комментарии" писали о том, почему россияне с огромными потерями продолжают штурм Авдеевки. Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Активно в этом направлении работает авиация. Таким образом, россияне хотят добиться хоть какой-то знаковой "победы" и переломить ход боевых действий.



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