Готовы ли США предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе: ответ Кулебы

Между Киевом и Вашингтоном есть прямые договоренности о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "1+1" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе — это прямой результат договоренности президента Зеленского (Ред. – президента Украины Владимира Зеленского) и президента Байдена (Ред. – президента США Джо Байдена), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", — рассказал министр.

Он уточнил, если почитать "между строк" выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято довольно важное решение и оно могло быть только таким.

"Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Также дипломат уверен, что в будущем союзники предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

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