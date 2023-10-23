Враг хочет отрезать еще один населенный пункт на Донбассе: подробности

Российские оккупанты усиливают наступление на Марьинском направлении. Несколько дней подряд оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ. Им противостоят пограничники и десантники одной из бригад. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГПС.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все готовы, ждем их, "подарки" приготовили, много... Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора", — рассказал об обстановке и настроении украинских защитников на этом направлении пограничник с позывным "Лев".

Отметим, россияне в последнюю неделю резко активизировались практически по всей линии фронта на Донбассе. Идут массированные атаки на Марьинку, Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последний год среди наших соотечественников увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, а также, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и во многом готов уменьшать помощь Киеву. Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление.



