Могут ли россияне сбивать ракеты ATACMS – будет ли атакован Крымский мост

Поставкой Украине дальнобойных ракет ATACMS США показывают, что Вашингтон исполняет свои обязательства перед украинским народом и готов и дальше поддерживать Киев в войне против РФ. После того, как Украина получила это мощное оружие есть два вопроса, которые интересуют многих украинцев. Первый – что нужно для перехвата ракет ATACMS и есть ли это у России? Второй – будет ли атакован Крымский мост ATACMS? Издание "Комментарии" попыталось найти ответы на эти вопросы, изучив мнения экспертов.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы сбивать американские ракеты ATACMS, нужны специальные кинетические перехватчики

Военный обозреватель, главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV заявил, что сбивать американские ракеты ATACMS возможно, но для этого нужны специальные кинетические перехватчики, которых у россиян пока что нет.

"ATACMS – баллистическая ракета… Для российско-советских ЗРК не было создано, и сейчас по крайней мере неизвестно о существовании серийных образцов или даже испытаниях кинетических перехватчиков. То есть тех средств, которые позволяют эффективно бороться с баллистической ракетой", — рассказал эксперт.

По его словам, баллистической ракета не достигнет своей цели, если удастся уничтожить ее боевую часть в воздухе. Без специальных перехватчиков это сделать весьма проблематично, и россияне это понимают.

С атакой на Крымский мост придется подождать

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обоз.юа" заявил, что благодаря тому, что у ВСУ появились ракеты ATACMS, сама собой открылась возможность поражать стратегические цели оккупационных войск, но вот, что касается Крымского моста, то пока еще он не находится в зоне досягаемости ракет ATACMS. Ведь союзники пока передают нам не самые дальнобойные ракеты – до 165 км.

"Но у нас уже есть другие средства. Это Storm Shadow, Scalp и наши ракеты, надводные, подводные дроны и другие средства деятельности спецслужб. Пять-шесть видов подавления Крымского моста мы имеем", — высказался Маломуж.

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