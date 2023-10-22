logo

BTC/USD

30131.97

ETH/USD

1644.56

LTC/USD

65.16

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине: подробности

Российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области - есть погибшие.

сегодня, 08:18
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Вечером 21 октября россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области. Снаряд попал в терминал "Новой почты". Сначала президент Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших и 13 раненых, однако утром 22 октября количество пострадавших увеличилось.

Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине: подробности

Удар по Новой почте в Харьковской области. Фото из открытых источников

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что во время ракетного удара по "Новой почте" погибли 6 человек. Однако количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Все они являются работниками "Новой почты" возрастом от 19 до 42 лет. Среди раненых 7 человек находятся в тяжелом состоянии, а остальные 7 – в среднем. По предварительным данным нанесшая удар ракета была С-300.


Президент Украины отреагировал на ракетный удар по "Новой почте" в Харьковской области. Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию и противостоять террору, которое оказывает Москва.

"России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное", — заявил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины установила наводчиков из-за которых Россия нанесла удар по селу Гроза Харьковской области. Ими оказались местные жители, которые сотрудничали с оккупантами, а после деоккупации бежали в Россию. Предатели собирали информацию у своих знакомых через соцсети, расспрашивая о пребывании и перемещении военных.

Также "Комментарии" писал об экспертах в области нейробиологии, психиатрии и человеческого поведения, которые рассказали, может ли Путин быть настоящим психопатом. По их выводам президент России, вероятно, таковым и является.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8315
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!